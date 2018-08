22:02 Uhr

Ein Elfer wirft Kissing aus der Bahn

Der KSC sieht nach einer 2:0-Führung gegen Bad Grönenbach wie der sichere Sieger aus und muss am Ende dann doch als Verlierer vom Platz.

Von Roland Gottwald

Ein völlig unbeschriebenes Blatt für den KSC war der Landesligaabsteiger aus dem Allgäu. Noch nie trafen diese Teams aufeinander. Um diese Erfahrung ist man nun auf beiden Seiten reicher, wobei die Freude bei den Gästen deutlich größer war.

Kissing machte gegen den Tabellenführer ein echt klasse Spiel, wohl das beste der Saison, und sah bis zur 75. Minute wie der sichere und auch verdiente Sieger aus. Dann griff Schiedsrichter Daniel Uhrmann in das Geschehen ein und das Spiel drehte sich in eine ganz andere Richtung. Für die Kissinger war es nicht nachvollziehbar, warum der Unparteiische einen Foulelfmeter gab, der in den KSC-Augen absolut unberechtigt war. Kissing geriet dadurch aus der Bahn und verlor so ein sicher geglaubtes Spiel – auch durch weitere Entscheidungen, die kaum nachvollziehbar waren.

Kissing wollte der Vorgabe des Abteilungsleiters Mario Borrelli, einen Dreier zu holen, Genüge tun und begann furios. Jonas Gottwald scheiterte früh am Pfosten, auf der Gegenseite bewahrte Keeper Daniel Sedlmeir mit einer Glanzparade bei einem von David Flack abgefälschten Schuss sein Team vor einem Rückstand. Bad Grönenbach hatte seine Vorteile bei Standards, Kissing beim direkten Spiel nach vorn. Marius Horak scheiterte am glänzend reagierenden TV-Torsteher Marton Jeckle (30.). Erst nach der Pause fiel das erste Tor: Bastian Lang sorgte dann mit einem Freistoß aus 18 Metern für die längst fällige KSC-Führung (52.). Herrlich schlenzte er den Freistoß in den linken Winkel. Die KSC-Trainer brachten, wohlwissend, dass diese knappe Führung nicht ausreicht, Luca Ogino. Sein erster Ballkontakt war der Querpass auf Jonas Gottwald, der den Ball unter der Latte zum 2:0 versenkte (60.). Kissing spielte weiter schnell und direkt nach vorne und hatte weitere Torchancen. Dann kam der Elfmeter, den Thomas Moritsch zum 1:2 verwandelte (78.), und Kissing kam vollkommen aus dem Tritt (75.). Der Gast nahm die Unsicherheit gerne an und erzielte nur zwei Minuten durch Wassermann das 2:2. Kissing ließ sich nicht hängen, doch eine weitere zweifelhafte Entscheidung nach einem „Luftduell“ führte in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:3 – wieder durch Denis Wassermann.

Kissinger SC Sedlmeir, Cena, Gashi, Binder, Q. Springer, Mader (73. Wrba), Kergel, Horak (60. Ogino), Lang, Büchler, Gottwald. – Tore 1:0 Lang (53.), 2:0 Gottwald (62.), 2:1 Moirtsch (78./FE), 2:2 Wassermann (79,.), 2:3 Wassermann (90.+3) – Schiedsrichter Uhrmann (Kaufbauren) – Zuschauer 150

