vor 54 Min.

Ein Feuer brachte den „Wanderzirkus“ von Christine Metz in Gefahr

Vor einem Jahr hat ein Brand Haus und Kunst von Christine Metz aus Ried fast vernichtet. Der Neuanfang war nicht leicht.

Von Christine Hornischer

Christine Metz ist Spezialistin für Bleistiftzeichnungen. Und für abstrakte Acrylbilder. Und für Stabfiguren. „Eine Lieblingskunstsparte habe ich immer nur temporär“, sagt sie lachend. Es gibt so viel Schönes, sie kann sich nicht entscheiden, was sie zuerst machen soll. So ist die Künstlerin mit den grauen zurückgebundenen Haaren eine Künstlerin vom Scheitel bis zur Sohle. Malen und zeichnen allein wäre ihr nicht genug. Sie fotografiert, spielt Geige und Concertina, liebt finnischen Tango und irische Musik.

Seit 30 Jahren lebt Christine Metz in Ried

Angefangen mit der Kunst hat sie schon als kleines Kind. „Ich habe dauernd gezeichnet oder gebastelt“, erinnert sich die 65-Jährige, die in Dinkelsbühl geboren ist. „Ich dachte immer, das sei normal. Bis mir in der Schule die anderen Kinder meine Zeichnungen oder Basteleien aus den Händen gerissen haben.“ Auch ihre Lehrer lobten sie und das Mädchen, das in Kunst immer die Note Eins hatte, ging auf die Augsburger Fachhochschule für Gestaltung, wo sie ihren Abschluss als Grafik-Designerin machte. Mittlerweile lebt sie seit 30 Jahren zur Miete in einem der ältesten Gebäude von Ried.

Dann der Schock: Im April vergangenen Jahres brach ein Feuer in ihrem Atelier aus. „Viele meiner künstlerischen Arbeiten aus drei Jahrzehnten sind ein Raub der Flammen geworden und das Gebäude musste komplett saniert werden“, sagt die Künstlerin traurig. Aber zurückblicken und in der Vergangenheit leben, ist nicht ihre Devise. Nach vorn schauen und alles positiv sehen, schon mehr.

„Ich habe meine Skizzenbücher auseinandergerissen und die Zeichnungen gerahmt“, erzählt die Künstlerin von ihrem erzwungenen Neuanfang. Der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) veranstaltete in seinen Galerie im Augsburger Kulturhaus abraxas eine Benefizausstellung zu ihren Gunsten. Dort sammelte sie Geld, um einen kleinen Grundstock für ihren Neubeginn zusammenzubekommen. „Der BBK war total hilfsbereit“, blickt sie voller Dank zurück.

Die Spuren des Brands waren unübersehbar. Christine Metz konnte vergangenes Jahr den ersten Stock des Hauses nicht mehr nutzen. Bild: Peter Stöbich

Momentan beschäftigt sich Metz mit Bleistiftzeichnungen. An die 60 Stunden sitzt sie an einer Zeichnung, die Oberflächen wie einen Lehmboden oder einen Acker wiedergeben. „Die Bilder schauen so real aus“, sagt sie. „Sie halten dem Betrachter einen Spiegel vor mit der Frage: Was ist eigentlich real und was nicht?“ Auch Fotos von Ameisenhaufen in New Mexico, wo sie öfter mal ein paar Wochen verbringt, hat sie schon gezeichnet. Im Dezember stellte sie in der Großen Schwäbischen Kunstausstellung aus – und ihr Bild, das auch das Plakat der „Großen“ zierte, bereits verkauft. „Leider“, meint sie schmunzelnd. Denn wie bei allen Künstlern sind ihre Exponate ihre Kinder.

Im Sommer möchte die Künstlerin in Ried einen Tag des offenen Ateliers veranstalten

Eigentlich jedoch kommt sie vom Theater, denn früher hat sie als Auftragsarbeiten für das Pegasus-Theater Schrobenhausen Bühnenbilder gestaltet. Auch Stabfiguren stellte sie her. Erst einen Akkordeonspieler, dann eine Frau, schließlich immer mehr Figuren. So entwickelte Metz ihren eigenen kleinen Wanderzirkus, der übers Land zieht und abends, wenn die Sonne untergeht, musiziert. Sie nennt ihn „Abendrot“. Im Sommer, so hofft die Künstlerin, hat sie wieder so viele Werke zusammen, dass sie auf Anfrage einen Tag des offenen Ateliers veranstalten kann. Und dann soll auch der Wanderzirkus zum Einsatz kommen.

„Mal schauen, wie viele Bilder ich bis dahin zusammenhabe“, sagt sie. Denn für ihre Malerei gibt es keine Zeitgrenzen. Manchmal arbeitet sie dutzende Stunden hintereinander. „Zum Malen braucht man Geduld“, weiß die Künstlerin. Auch die Stabfiguren aus Pappmaschee haben es in sich. „Eine Figur braucht ungefähr einen Monat“, erklärt Metz. „Die müssen Schicht für Schicht trocknen, dann werden sie abgeschmirgelt, geschliffen und schließlich bemalt.“ Aber auch Acrylzeichnungen oder Lasurtechniken gehören in die Welt der Christine Metz. Gerade eben zeichnet sie zuhause an einer Semmel, die sie erst fotografiert und dann wie real aufs Papier bringt. Oder sie geht in ihr „mobiles Atelier“, das heißt, sie fährt mit dem Auto irgendwohin. Und dann zeichnet sie, was sie eben gerade sieht.

Lesen Sie auch unseren Bericht: In einem Feuer hat sie vieles verloren

Themen Folgen