vor 18 Min.

Ein Gottesdienst zum Spazierengehen

Kinderkirchenteam in Merching hat eine besondere Idee

Sommerferien in Corona-Zeiten ist für alle eine spezielle Situation. Das Team der Kinderkirche in Merching war deshalb besonders kreativ und hat Religiöses kurzerhand mit Freizeitvergnügen verbunden und den ersten Spaziergeh-Gottesdienst ausgetüftelt.

Da Veranstaltungen in Innenräumen wegen der Kontaktbeschränkung gerade bei den Kleinen eher schwierig zu gestalten sind, hatte man zunächst an einen Gottesdienst im Freien gedacht, aber das eher unbeständige Wetter brachte die findigen Eltern auf den „Schöpfungs-spaziergang“. Die kleine Wanderung, die durch Merching führt und speziell für Kinder konzipiert ist, kann man gemeinsam mit anderen oder nur innerhalb der Familie in dem ganz eignen, gewünschten Tempo genießen.

Benötigt werden dafür Mineralwasser, Becher, Seifenblasen und ein kleines Picknick. Wo es losgeht, und wohin die kleine kindgerechte Wanderung durch Merching führt, bei der Beobachten, Ruhigwerden, aber auch Bewegung nicht zu kurz kommen, ist genau auf dem kleinen „Reiseführer“ beschrieben. Kurze Texte und Anregungen, wie die kleine Auszeit gestaltet werden kann, ergänzen das Angebot.

Wem die Tour gut gefallen hat, kann seine Lieblingsmomente mit Pinsel oder Farben auf Papier festhalten – die Kinder sind nämlich herzlich eingeladen, an einem Malwettbewerb teilzunehmen. Alle Bilder der jungen Künstler werden in St. Martin, Merching, ausgestellt. Teilnahmeschluss ist der 1. September (Abgabe bitte mit Kontaktdaten auf der Rückseite) im Briefkasten des Pfarrbüros. (crp)

Wer den Spaziergang des Kinderkirchenteams in Merching erleben will und nicht aus Merching kommt oder kein Exemplar erhalten hat, kann sich die Anleitung zum Schöpfungsspaziergang im Vorraum der Kirche St. Martin, Merching, abholen.

Themen folgen