Ein Haus für alle Generationen feiert

Das Casa Cambio in Kissing wurde vor zehn Jahren gegründet. Für Einrichtungsleiterin Brigitte Dunkenberger bleibt die Arbeit noch immer spannend.

Von Eva Weizenegger

Am Anfang war da lediglich eine Idee. Michael Hahn von der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land verwirklichte vor zehn Jahren mit Brigitte Dunkenberger das Mehrgenerationenhaus (MGH) Casa Cambio. Am Sonntag, 15. April, wird das zehnjährige Bestehen der Einrichtung mit einem Tag der offenen Tür in der Nelkenstraße 18 in Kissing gefeiert.

Dass es das Mehrgenerationenhaus auch nach einem Jahrzehnt noch gibt, ist für Brigitte Dunkenberger das größte Geburtstagsgeschenk. Denn von Beginn an war die Finanzierung befristet. Die Förderzeiträume reichten von drei Jahren bis hin zu nur einem Jahr. „Diese Ungewissheit ist bis jetzt geblieben“, sagt die Einrichtungsleiterin.

40000 Euro jährlich an Fördergeldern

Mittlerweile unterstützt ein Förderverein das MGH und der Landkreis gibt Gelder. Aus Fördertöpfen des Bundes fließen derzeit circa 40000 Euro jährlich in das Casa Cambio, den Rest übernimmt der Träger, die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg.

Als Brigitte Dunkenberger vor zehn Jahren ihren Dienst aufnahm, bezog sie ein kleines Büro, das sie sich mit einer Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle teilte. Da die Arbeit der damals 46-Jährigen nicht nur aus reiner Konzepterstellung und einem Aufbau eines Netzwerkes betstehen sollte, war ein Raum für Begegnungen nötig. Im Gebäude wurde umgebaut und so entstand ein Raum, der als Begegnungstreff für Jung und Alt dient. Schon einige Zeit zuvor hatten sich die Maxigruppen für Kinder, die ohne Eltern in kleinen Gruppen betreut werden, im Keller des MGH angesiedelt und sind bis heute ein beliebtes Angebot. Auch für Eltern mit ganz kleinen Kindern gibt es ein Angebot. Beim Krümeltreff besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch, zum Kennenlernen und zu verschiedensten Informationen rund um das Kleinkind.

Als Modellbeispiel entwickelte das Casa Cambio 2009 ein Bewerbungstraining für Jugendliche in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Personalchef. „Das findet in einer engen Kooperation mit der Mittelschule Kissing statt, die wunderbar funktioniert“, sagt Dunkenberger. Die Erfahrungen mit diesem Konzept gibt sie an andere Schulen weiter. So funktioniert dies auch bei den Kursen für die Besuchsdienste von Senioren, die jeweils in den verschiedenen Seniorenheimen im Landkreis angeboten werden.

Brigitte Dunkenberger betont, dass eine wichtige Aufgabe des MGH ist, Ehrenamtliche in ihrer Arbeit zu begleiten, zu fördern und zu schulen. „Oft ist es so, dass sich Menschen finden, die etwas tun möchten.“ Findet jedoch keine weitere Betreuung der Ehrenamtlichen statt, laufe dieses Engagement häufig ins Leere. „Und hier können wir durch Schulungen, Kurse und Gesprächsrunden unterstützen.“ Der Name Casa Cambio, was übersetzt etwa „das Haus des gegenseitigen Austausches“ bedeutet, spiegelt sich also in der täglichen Arbeit wieder. Seit Herbst 2017 gibt es den Fahrdienst für Kissinger Senioren. Hier werden ältere Menschen gegen eine Spende von einem Fahrer begleitet, um Erledigungen im Ort machen zu können. „Das kann ein Arztbesuch sein oder eine Fahrt zum Friedhof“, schildert Dunkenberger. Für dieses neue Angebot wurde ein Auto beschafft und mittlerweile sind neun Fahrer aktiv. Auch zwei Koordinatorinnen, die die Touren einteilen, sind beim Fahrdienst tätig. „Wir begleiten die Ehrenamtlichen mit Schulungen und Gesprächsrunden“, erklärt Dunkenberger.

Etwas zurückgegangen sind die Kreativkurse. Das bedauert Brigitte Dunkenberger sehr: „Vor allem die Kurse für Mädchen von acht bis zwölf Jahren waren toll und wurden gut angenommen, doch leider fehlt es an Ehrenamtlichen, die dieses Angebot aufrechterhalten.“

Vor zwei Jahren kam die Koordination der Asylhelfer hinzu, die vom MGH mit übernommen wird. Hierfür wurde eine weitere Stelle geschaffen. Seit zwei Jahren arbeitet Petra Hamberger in diesem Bereich.

Neben der Netzwerkarbeit, der Betreuung der Ehrenamtlichen und der Erstellung von Konzeptionen ist Brigitte Dunkenberger auch sehr mit administrativen Arbeiten beschäftigt. „Bei 23, 25 Wochenstunden ist manches nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne möchte“, sagt sie. Zudem muss sie sich ja immer wieder um neue Fördergelder bemühen. Momentan ist die Finanzierung bis 2020 gesichert. Wie es dann weitergeht? „Es bleibt spannend, aber das macht auch einen ganz besonderen Reiz meiner Arbeit aus“, sagt die Einrichtungsleiterin. Schon jetzt hat sie wieder neue Ideen und macht sich an deren Verwirklichung.

Fest Am Sonntag, 15. April, feiert das Mehrgenerationenhaus in der Nelkenstraße 18 in Kissing mit einem Tag der offenen Tür von 15 bis 17 Uhr sein zehnjähriges Bestehen. Neben Kaffee und Kuchen gibt es ein Quiz, das durch das Haus führt, musikalische Unterhaltung und viele Informationen rund um die Arbeit der Einrichtung.

