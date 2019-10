vor 53 Min.

Ein Hollywood-Stern für die besten Azubis aus Aichach-Friedberg

Die besten Absolventen der IHK-Berufe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wurden von der IHK Schwaben in Augsburg ausgezeichnet: (von links) Kristina Walcher, Julian Fischer, Marius Nieland, Alexander Simader, Lea Tyroller, Alexander Ippi, Jana Rollmann, Jakub Panka, Lena Braitmayer und Felix Mitterhofer.

15 junge Frauen und Männer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg werden für ihre hervorragenden Abschlüsse besonders geehrt.

Die Industrie- und Handelskammer ( Industrie- und Handelskammer) Schwaben hat die besten Auszubildenden aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und Nordschwaben geehrt. 140 Absolventen des Prüfungsjahrs 2019 erhielten bei einer Feierstunde ihre Urkunden. Insgesamt 3732 Azubis aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und Nordschwaben hatten im Jahr 2019 ihre Prüfung abgelegt. Die jeweils besten jedes Ausbildungsberufs waren zur Auszeichnungsfeier der Industrie- und Handelskammer Schwaben mit rund 350 Gästen geladen. Darunter waren auch 15 junge Frauen und Männer aus dem Kreis Aichach-Friedberg.

Die besten Azubis aus Aichach-Friedberg 1 / 16 Zurück Vorwärts Diese Azubis wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet:

Felix Mitterhofer aus Kissing, Geomatiker bei Arnold Consult in Kissing

Marius Nieland aus Aichach, Gießereimechaniker bei Federal Mogul in Friedberg

Matthias Mucha aus Augsburg, Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker bei Abus Security Center in Affing

Jessica Ulbrich aus Augsburg, Kauffrau im Einzelhandel bei KiK in Mering

Jakub Panka aus Obergriesbach, Kaufmann im Einzelhandel bei Aldi Dasing

Lea Tyroller aus Kühbach, Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei AFSR in Aichach

Lena Mirella Braitmayer aus Friedberg, Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei der Stadt Friedberg

Jana Rollmann aus Augsburg, Medienkauffrau bei Weka Media in Kissing

Alexander Ippi aus Schrobenhausen, Müller bei der Kunstmühle Aichach

Jakob Strobl aus Aresing, Produktionsmechaniker bei Julius Zorn in Aichach

Alexander Simader aus Dasing, Straßenbauer bei Richard Schulz in Affing

Kristina Walcher aus Aichach, Textil- und Modenäherin (externer Prüfling)

Julian Fischer aus Friedberg, Werkstoffprüfer bei Federal Mogul in Friedberg

Andreas Schneider aus Hohenwart, Werkzeugmechaniker bei Deckerform in Aichach

Marcus Regau aus Aichach, Werkzeugmechaniker bei Zenker Backformen in Aichach

140 Azubis aus Aichach-Friedberg erhalten Urkunde

Jeder der 140 Absolventen erhielt seine Urkunde aus den Händen des Ehrengastes, des Sportkletterers und Boulderers Michael Ullrich, und von den Vertretern der Industrie- und Handelskammer. Den Saal erreichten die prämierten Azubis über den IHK-„Walk of Fame“ mit Hollywood-ähnlichen Sternen, auf denen jeder seinen Namen fand.

Bei seiner Eröffnungsrede betonte IHK-Präsident Andreas Kopton die Bemühungen der Wirtschaft um die Fachkräftesicherung. „Die duale Ausbildung ist dafür ein wichtiger Baustein – sie verbindet die Theorie mit der unerlässlichen Praxis, beides auf Herz und Nieren geprüft. Und zwar bundesweit gleichwertig und einheitlich organisiert.“ Kopton verwies darauf, dass das deutsche Ausbildungssystem weltweit einzigartig sei: mit den Berufsschulen, die es in dieser Form nur in Deutschland gibt, und den Unternehmen, die in Lehrwerkstätten, Ausbilder, Prüfer und die Bezahlung der Auszubildenden investieren.

"Duale Ausbildung ist die Zukunft der beruflichen Bildung“

Dem stimmten auch Martin Döring und Kilian Krumm vom Berufsbildungsausschuss zu. „Die duale Ausbildung ist die Zukunft der beruflichen Bildung“, betonten sie. Der Standort brauche gut ausgebildete junge Menschen, um attraktiv zu bleiben. Auch für die Industrie- und Handelskammer sei deshalb die Transformation der Ausbildung und die Sicherung ihrer Qualität ein wichtiges Thema, so Oliver Heckemann, Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung der Industrie- und Handelskammer Schwaben.

Themen folgen