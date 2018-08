vor 48 Min.

Ein Indianerreservat mitten in Bayern

Halbblut-Cheyenne Fred Berry gibt Einblicke in die indianische Kultur und braut Bier.

Von Leonie Steinhardt

Wenn man den Ortseingang von Hofhegnenberg passiert, staunt man nicht schlecht. Denn mitten in dem Garten eines kleines Häuschens ragt ein Totempfahl in den Himmel und die Spitzen von kleinen Tipis sind zu sehen. Wer jetzt denkt er sei bei einem Indianerstamm gelandet, der hat gar nicht so unrecht. Denn seit 2016 hat sich der Cheyenne-Indianer Fred Berry mit seinem Verein in dem Steindorfer Ortsteil niedergelassen. Gegründet wurde der Indian Culture Club Cheyenne 2007 in Schmiechen. Fred Berry ist Sohn einer Cheyenne-Indianerin und eines Deutschen und wurde in Wyoming geboren. Früh siedelte er nach Deutschland über. Nach langen Jahren in München zog er sich aus der Großstadt zurück.

Eines begleitete ihn aber immer, die Neugier der Menschen nach seinen indianischen Wurzeln, nachdem er sich als Halbblut-Indianer geoutet hatte. „Oft wurde ich von Passanten angesprochen und sollte erzählen woher ich kam“, erklärt Berry. So kam es, dass er den Verein gründete, um eine Begegnungsstätte zu bieten. Dort lernt man eine neue Kultur kennen, die in Deutschland kaum vertreten ist.

Der Indian Culture Club umfasst knapp 30 Mitglieder und es stoßen immer wieder neue dazu, stellt Fred Berry fest. Der auch als „Brave Eagle“, also „kühner Adler“ bekannte Indianer öffnet sein Vereinsheim regelmäßig jeden Freitagabend ab 18 Uhr für die Allgemeinheit.

Beim „Schuh des Manitu“ dabei

In den Räumen des kleinen Häuschens kommt man der Indianerkultur spürbar näher. Die Wände sind geschmückt mit Traumfängern und anderen originalen indianischen Requisiten. Viele Bilder erzählen auch von den Abenteuern des Brave Eagles. Beispielsweise war er auch Teil der „Schuh des Manitu“ Filmreihe von Michael Bully Herbig. Gerne denkt er an die schöne Zeit zurück. Genau dafür ist sein Verein gedacht.

„Viele Menschen kommen von weit her und bitten mich darum, dass ich ihnen etwas erzähle“, sagt er. Das geht bei einem Bier in der gemütlichen Stube oder bei gutem Wetter im Außenbereich des Vereinsheims.

Vor allem das Bier des Indian Culture Clubs ist eine Besonderheit. Denn seit einigen Jahren braut Beringer sein Bier selbst. Momentan entsteht sogar ein neuer Brauraum in dem Vereinsheim. Streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot werden in der Cheyenne Beer Factory jährlich einige hundert Liter Bier pro Jahr gebraut.

Ausgewählte Verkäufer in der Region sind Abnehmer des Biers. Ansonsten kann man es jederzeit zu den regulären Öffnungszeiten der Indianerbar testen. Natürlich kann das Vereinsheim auch für Feiern oder Ähnliches nach Absprache angemietet werden.

Der Verein ist aber nicht nur in Hofhegnenberg aktiv. Zuletzt waren die Mitglieder gemeinsam in der lebenden Westernstadt in Pullman City in Eging am See, in der Nähe von Passau. Dort herrscht laut Fred Berry eine ganz besondere Atmosphäre. Fans und Interessierte des Wilden Westens kommen von Nah und Weit und haben miteinander Spaß in der Stadt.

Und am Samstag, 8. September, heißt es wieder in der „kleinsten Cheyenne-Reservation der Welt“ in Hofhegnenberg „Willkommen bei dem Indian Summer Fest“. Dazu sind alle Interessierten ab 16 Uhr herzlich eingeladen bei Musik, Essen und Trinken mitzufeiern.

