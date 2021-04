vor 20 Min.

Ein Kompromiss für Last- und Güterverkehr in Mering

Dauerparker in der Flößerstraße sind ein Dauerthema in Mering.

Plus Parken im Gewerbegebiet sorgt in Mering immer wieder für Ärger. Jetzt scheint eine Lösung in Sicht.

Für die Flößer-, die Lech- und die Holzgartenstraße fasste der Bauausschuss nochmals einen neuen Beschluss. Weil dort immer wieder Lastwagen und Anhänger parken, wurde im Februar das Parken nur noch für drei Stunden auf dem Seitenstreifen erlaubt. Im März wurde wieder darüber diskutiert, weil mehrere Anlieger sich bei der Kommune gemeldet hatten. Vor allem für Firmen, die mehrere Beschäftigte haben, war die neue Regelung nicht optimal. Die Mitarbeiter hätten so alle drei Stunden ihr Auto umparken müssen. Nähe zum Meringer Gewerbegebiet macht es möglich Die neue Beschilderung sieht nun für die Flößerstraße im Bereich der Seitenstreifen ein Parken ausschließlich für Pkw vor. In der Holzgarten- und der Lechstraße gilt werktags nun Parken für alle Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr. Damit können dann Lastwagen und Anhänger dort über Nacht abgestellt werden. Dies trage der unmittelbaren Nähe zum Gewerbegebiet Rechnung und erkenne die Notwendigkeit an, dort auch für den Last- und Güterverkehr entsprechende Plätze anzubieten. (sev) Lesen Sie dazu auch: Mering sagt Dauerparkern im Gewerbegebiet den Kampf an

Neue Vorfahrtsregelung in der Lechstraße

