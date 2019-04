vor 19 Min.

Ein Leben zwischen Mering und Dubai

Bettina Mayer fühlt sich in der Marktgemeinde heimisch. Doch die Liebe hat sie in den Wüstenstaat gezogen. Dort gelten spezielle Regeln.

Von Heike Scherer

Bettina Mayer hält es meist nur kurz in der Marktgemeinde, auch wenn sie sich als echte Meringerin fühle, wie sie sagt. Das letzte Mal verließ sie Dubai Mitte März bei 25 bis 30 Grad und kam bei eisigen Temperaturen von 0 bis 8 Grad in Deutschland an. Vor allem das deutsche Essen genießt sie während ihrer Aufenthalte in Bayern: Kässpatzen, Semmelknödel und vor allem Mohnschnecken. Letztere sind in ihrer neuen Heimat nämlich verboten. Wer sie einführt und damit erwischt wird, käme ins Gefängnis, sagt die 37-Jährige. In Dubai gelten Stoffe als Drogen, die man hierzulande beim Bäcker oder in der Apotheke kaufen kann.

Wie aber kam Mayer auf die Idee, ihre geliebte Heimat zu verlassen und in die Ferne zu ziehen? Zunächst arbeitete sie in Deutschland. Als sie ihren Urlaub jedoch in Palästina und Jordanien verbringen wollte, traf sie am Grenzübergang einen jungen Palästinenser, der auf dem Weg nach Dubai war und von Amman abfliegen wollte. Gemeinsam fuhren sie mit dem Taxi in die zwei Stunden entfernte jordanische Hauptstadt, wo auch ihre Rundreise losgehen sollte. Sie unterhielten sich während der Fahrt sehr gut und aßen noch gemeinsam zu Abend. Während des Essens beschloss Mahmoud Awad, seinen Flug kurzfristig umzubuchen und so konnten sie noch lange weiterreden. Sie hielten ihren Kontakt aufrecht und besuchten sich abwechselnd in Deutschland oder Dubai. „Ein Jahr später beschloss ich, zu meinem Freund nach Dubai zu ziehen. Wir feiern immer gemeinsam Geburtstag, weil er nur einen Tag älter ist“, lacht sie. Inzwischen leben die beiden seit drei Jahren in Dubai. Das erste Jahr arbeitete Bettina Mayer bei Siemens Healthineers, jetzt ist sie bei der Commerzbank im Bereich Financial Institutions tätig und sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Ihr Lebenspartner ist Anwalt in einer internationalen Kanzlei.

Bevölkerung besteht zu 85 Prozent aus Ausländern

Die Bevölkerung Dubais besteht zu 85 Prozent aus Ausländern, jede größere Firma hat in Dubai einen Hauptsitz, erklärt Mayer. Einkommenssteuer gebe es nicht und man verdiene sehr gut, aber die Lebenshaltungskosten seien auch extrem hoch. Verschiedene Nationalitäten werden laut Mayer in Dubai unterschiedlich behandelt, vor allem beim Gehalt und der Stellenvergabe. Bis heute gebe es vereinzelt Stellen, die nur ein Emirati besetzen könne. Alle zwei bis drei Jahre benötige man ein neues Arbeitsvisum, das der Arbeitgeber bezahle. „Sollte jemand unverheiratet ein Kind bekommen, muss der Arbeitgeber das Visum canceln. Das bedeutet, dass man zurück in seine Heimat muss“, sagt Mayer.

Dasselbe passiere bei einer Straftat, wozu auch Alkohol am Steuer zähle. Wer Alkohol trinken möchte, braucht in Dubai eine Alkohollizenz. Muslime erhalten allerdings keine und sie wird nur auf Antrag erteilt – selbst der Arbeitgeber muss zustimmen. Während des Ramadans wird nur sechs Stunden gearbeitet – dies gilt für alle unabhängig von der Religionszugehörigkeit – und es ist nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit zu essen, zu trinken oder zu rauchen.

Im Sommer beträgt die Temperatur bis zu 48 Grad

In der Freizeit radelt Bettina Mayer gern an künstlich angelegte Seen, die Al Qudra Lakes heißen. Sie verbringt das Wochenende am Strand, wo sie im Meer badet, Bootstouren unternimmt oder mit Freunden weggeht. Das Wadi Shab in Oman ist ein beliebtes Ausflugsziel zum Wandern und Baden. Im Sommer beträgt die Temperatur allerdings bis zu 48 Grad. Die meisten Bewohner bleiben in dieser Zeit lieber im Haus, spielen Badminton, Squash oder fliegen in die Heimat.

„Ich liebe das Multikulti in Dubai. Menschen aller Nationen und aller Religionen leben friedlich zusammen. Außerdem ist es ein sehr sicheres Land, weil Straftäter ausgewiesen werden und Einreiseverbot bekommen“, sagt Bettina Mayer. Dubai sei ein Land zwischen Moderne und Tradition, in dem Ausbildung und gesunde Lebensweise vom Sheikh, dem Oberhaupt des Landes, mehr und mehr gefördert werden. Jedes Jahr hat sein Motto: Das Jahr 2019 ist das „Jahr der Toleranz“.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Newsletter der Friedberger Allgemeinen.