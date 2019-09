vor 49 Min.

Ein Lückenschluss sorgt in Kissing für glückliche Gesichter

Mit der offiziellen Verkehrsübergabe eines bislang unerschlossenen Teilstücks ist die Bahnhofstraße nun vom Altort bis zum Bahnhof durchgängig befahrbar. Premiere für Reinhard Gürtner.

Von Heike John

Jetzt sind auch die letzten 310 Meter der Kissinger Bahnhofstraße zwischen dem alten und dem neuen Bahnhof offiziell für den Verkehr frei. Die wohl längste Kissinger Straße ist nun vom Altort bis zum Bahnhof durchgängig befahrbar. Dies ließ sich die Gemeinde auch einiges kosten. Bürgermeister Reinhard Gürtner nannte die Summe von 1260000 Euro. Für ihn war es die erste Straßeneinweihung, seit er die Amtsgeschäfte übernahm.

Er sprach von einem langen Planungsprozess, „weil es viele Dinge auszuloten galt“. Bereits im Herbst 2011 sprachen sich der Bau- und Werkausschuss sowie im Anschluss der Gemeinderat dafür aus, die Planung in Auftrag zu geben. Aber erst im Juli 2017 wurde die Planungsvergabe letztendlich beschlossen, im September desselben Jahres erfolgte dann die Ausschreibung und im Juli 2018 die Vergabe. Baubeginn war dann im Februar diesen Jahres und nun konnte der Lückenschluss der fehlenden 310 Meter Bahnhofstraße erfolgen.

Künftig können alle Autos die Kissinger Bahnhofstraße bequem passieren

„Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich Gürtner zusammen mit allen Beteiligten. Bei der feierlichen Verkehrsübergabe mit dabei waren auch Heinz Arnold von der für die Planung und Bauleitung zuständigen Firma Arnold Consult AG sowie Thomas Ender, sein Abteilungsleiter für den Straßenbau. Auch Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung sowie Bauhofleiter Christian Golling und seine Kollegen nahmen gerne die Schere für die symbolische Freigabe des Straßenabschnitts zur Hand. Noch bevor das Absperrband offiziell durchschnitten war, kam ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen die Straße entlang und musste an der Absperrung umkehren. Künftig können alle Autos bequem passieren und somit auch die Hauptdurchgangsstraße gegebenenfalls umfahren.

Bürgermeister Reinhard Gürtner verspricht sich durch diese Möglichkeit auch eine kleine Entlastung der B2. Baurechtliche Voraussetzung für den Lückenschluss war die Erschließung des ehemaligen O+K-Geländes. Vor allem die Altlastenfrage schlug mit 320000 Euro finanziell schwer zu Buche, wie Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärte. Dass dieser Betrag nicht noch höher ausfiel, verdankt die Gemeinde Kissing dem Unternehmer Ken Celan. Er bot an, den Aushub auf seinem Gelände, dem nördlichen ehemaligen O+K-Gelände, zu lagern. „Das hat uns einige Tausend Euro zusätzlicher Ausgaben erspart“, betont Bauamtsleiter Alfred Schatz noch einmal dankbar. Der lange Zeitraum von der Planung bis zur Fertigstellung ist nicht nur auf den hohen Kostenfaktor zurückzuführen. „Es gab viele Überlegungen, was die Anschlüsse der verschiedenen Grundstückseigentümer betraf und auch nicht eindeutig identifizierbare Leitungen der Bahn in der Straße führten zu einigen Problemen“, erklärte der Bauamtsleiter. Inzwischen überwiege die Freude, weshalb die offizielle Verkehrsübergabe auch in einer kleinen Feierstunde gewürdigt wurde. Eine große Freude ist der Lückenschluss auch für Manfred Wolf, der in seiner Zeit als Bürgermeister ebenfalls viel Engagement für die Sache einbrachte. „Kissing hat nun seine historische Verbindung vom Altort durchgängig bis zum Bahnhof wieder“, freut er sich.

