Ein Naturfreibad für Bachern und Rohrbach?

Bürger aus Bachern und Rohrbach äußern ihre Ideen zum Ortsteilentwicklungskonzept. Es geht um Badespaß, Einkaufen und die Jugend.

Über 70 Bürger aus Bachern und Rohrbach kamen im Bacherner Wirtshaus am Hochberg zum fünften Stammtisch des Ortsteilentwicklungskonzepts (OEK) Bachern/Rohrbach zusammen. Neben Initiatoren und Interessierten waren mit Walburga Walkmann, Leonhard Büchler, Hubert Nießner und Marion Brülls auch vier Stadträte unter den Gästen. Stefan Kreißl führte als Mitinitiator durch den Abend, präsentierte den Anwesenden die Historie des Projekts und stellte die bisherigen Ergebnisse vor. Dabei betonte er, dass in der Leitidee des Projekts „von Bürgern für Bürger“ Partei-, Vereins- oder Firmeninteressen nicht in den Vordergrund zu stellen seien.

Das wünschen sich die Bürger von Rohrbach und Bachern

Als wichtiger Punkt stand die Klärung offener Fragen zum Projekt „Ortsentwicklung“ auf der Agenda, außerdem bekam jeder die Gelegenheit, Wünsche für die Gestaltung seiner Heimat in die Runde zu werfen und so die bestehende Ideensammlung zu ergänzen. Diese umfasste unter anderem einen barrierefreien Zugang zum Friedhof Bachern, die Erschließung neuer Baugebiete und den Bau von Wohnungen, Kindergartenplätze für den Eigenbedarf, ein Naturfreibad mit Kiosk, die Sanierung von Feldwegen, einen Bürgerbus nach Ried zum Supermarkt und geplanten Ärztehaus, einen Jugendtreff mit Hütte und einen Dorfplatz für Bachern.

Die aktiven Mitstreiter Stefan Kolberg, Stefan Teufelhart und Helmut Mühlbauer stellten die Aktion „Wunschzettel“ vor. Alle Bacherner und Rohrbacher Bürger können ihre Ideen, Wünsche und Anregungen in Boxen einzuwerfen, die an den fünf Standorten Kirche Bachern, Kirche Rohrbach, Kindergarten Bachern, Metzgerei Malik Bachern und Dorfplatz Rohrbach aufgestellt sind. Die Wunschzettel sind der aktuellen Ausgabe des Pfarrbriefs von Bachern und Rohrbach beigelegt. Der initiale Arbeitskreis für die Organisation des OEK Bachern und Rohrbach wird durch Gerhard Straßer, Susanne Fohrer und Harald Fischer unterstützt.

Die Stadt Friedberg beginnt 2020 mit der Umsetzung

Nach aktueller Planung wird die Stadt Friedberg ab Sommer 2020 in das Projekt einsteigen. Die Initiatoren freuen sich jederzeit über neue aktive Mitstreiter und Stammtischteilnehmer. Der nächste Stammtisch findet am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Wirtshaus am Hochberg Bachern statt. Die Agenda wird vorab in analogen (Wurfzettel, Schilder am Ortseingang, Zeitung) und digitalen (Social Media, Homepages, E-Mail Newslettern) Medien bekannt gegeben.

Alle Details und Präsentationen von den Stammtischen kann man auf der Homepage von Bachern und Rohrbach nachlesen: www.friedberg-bachern.de oder www.friedberg-rohrbach.de.

