Ein Pfarrer sagt: „Ich stand zwischen zwei Fronten“

Florian Kolbinger konnte sich lange nicht zwischen Mathematik und Theologie entscheiden. Inzwischen ist er Pfarrer in Dasing. Und Samstag feiert er.

Von Heike John

Es war ein gewundener Weg, der Pfarrer Dr. Florian Kolbinger nach Dasing führte. Lange konnte er sich nicht zwischen der Theologie und der Mathematik entscheiden; studiert hat er beides. Vor zehn Jahren wurde er schließlich zum Priester geweiht, fing 2016 als Pfarrer zur Mithilfe in Dasing an. Von der Diözese Augsburg erhielt er eine Teil-Freistellung zur Habilitation. In seinen wissenschaftlichen Studien begegnet Kolbinger nun auch wieder die Mathematik.

Denn während er sich bei seiner Promotion mit mittelalterlicher Theologiegeschichte befasste, tritt bei seiner Habilitation der französische Physiker und Mathematiker Blaise Pascal in den Mittelpunkt seiner Forschungen. „Die Wahrscheinlichkeit als Sprachform für Gottesbeweise“ lautet der Titel seiner Arbeit, in der es auch um die Versuche der mittelalterlichen Philosophie geht, einen rationalen Gottesbeweis abzuliefern.

Florian Kolbinger feiert am Samstag in Dasing

Am Samstag wird Kolbinger 50 Jahre alt – und blickt zufrieden auf seine Entscheidung. In der Gemeinde ist er beliebt. Neben vielen anderen Terminen von Kommunion bis Oldtimer-Gottesdienst am Wochenende wird er mit der Kirchengemeinde feiern. Dies geschieht im Rahmen der vorgezogenen Vorabendmesse Samstag ab 18 Uhr. Bei einem anschließenden Stehempfang haben die Gläubigen die Möglichkeit zu gratulieren.

Dass er sich einmal in der Seelsorge zu Hause fühlen würde, war ihm lange nicht klar. „Ich habe immer zwischen zwei Fronten gestanden“, sagt der Theologe, der auch einen Diplomabschluss in Mathematik in der Tasche hat. „Mein Doppelstudium, das ich bis zuletzt durchgezogen habe, spiegelt wider, wie schwer mir die Entscheidung zwischen den beiden Fächern gefallen ist.“ Nach seinem Abitur am Holbein-Gymnasium und Zivildienst widmete er sich parallel sowohl der Mathematik als auch der katholischen Theologie in Augsburg und München.

„Viel Arbeit und Fleiß steckt darin, das würde ich rückblickend, glaube ich, nicht mehr machen“, überlegt Kolbinger. Seine Eltern spürten seine Zerrissenheit, ließen ihn aber gewähren und begleiteten seine beruflichen Erwägungen mit kritischem Rat. „Dafür bin ich ihnen noch heute dankbar“, sagt Kolbinger. Ein Referendariat für Mathe und Physik brachte etwas mehr Klarheit. Schuldienst sollte es also nicht sein. Aber die Mathematik fesselte ihn nach wie vor.

Es folgte ein Pastoral- und Diakonatspraktikum in der Augsburger Pfarrei St. Elisabeth, und mit der Priesterweihe 2009 im Augsburger Dom hatte der damals 40-jährige seinen Weg endgültig entschieden. Nach seiner Zeit als Kaplan in Kempten war er vier Jahre leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Rain am Lech. 2016 erfolgte der Wechsel nach Dasing.

Wo Kolbinger nach Abschluss seiner Habilitation als Professor vor Theologiestudenten stehen wird, ist noch offen. Etwa eineinhalb Jahre können die Dasinger seine Mithilfe in der Pfarreiengemeinschaft noch genießen. Dort sind vor allem am Wochenende viele Einsätze gefragt, denn es gilt fünf Einzelpfarreien und dazu Filialen seelsorgerisch zu betreuen; da kann Pfarrer Justin Nambelil Unterstützung gebrauchen. „In Dasing gefällt es mir sehr gut, und ich habe ein nettes Verhältnis zu den Leuten“, sagt Kolbinger.

Die Dasinger schätzen die Freundlichkeit des Pfarrers

Geschätzt wird er vor allem wegen seiner freundlichen Art und seines Engagements. „Er war uns angekündigt als Aushilfe am Wochenende, doch sein Einsatz in unserer Pfarreiengemeinschaft geht weit über die Gottesdienste hinaus“, lobt Hildegard Mayershofer vom Pfarrgemeinderat. „Bei vielen von uns ist er als erfahrener Reiseleiter bei den Pfarreifahrten beliebt, und er bringt sich in Gremien ein.“

Auch an einem künftigen Wirkungsort kann Kolbinger sich vorstellen, neben seiner Lehrtätigkeit an der Uni Seelsorge in dem Maß, wie er sie derzeit ausübt, zu machen. Dabei sieht er eine Herausforderung. „In der heutigen Zeit wird es schwieriger, Schnittpunkte zu finden, wo man eine Gemeinschaft bilden kann. Dieses Problem kennen aber nicht nur Glaube und Kirche, sondern auch alle Vereine.“

Dass er sich auf lange Sicht letztendlich gegen die Mathematik und für die Theologie entschied, erfüllt ihn inzwischen mit großer Zufriedenheit. „Mit 50 Jahren blickt man auf einen beachtlichen Zeitraum zurück, und ich tue es voller Dankbarkeit für das, was ich alles erleben durfte. Auch mein langes Zögern über meinen beruflichen Weg hatte seinen Sinn“, findet Kolbinger. Am Samstag kann er sich über die vielen Geburtstagsglückwünsche aus der Pfarrei freuen.

Viel bedeutungsvoller ist für ihn jedoch sein zehntes Priesterjubiläum, das er am Sonntag, 14. Juli, im Rahmen des Dasinger Pfarrfests zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft feiern wird.

