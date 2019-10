Ein „Schandfleck“ soll in Friedberg aufgewertet werden

Plus Das Friedberger Trinklanwesen werden bei der Landesausstellung schon bald bis zu 2000 Besucher täglich passieren. Vor dem Start der Umbauarbeiten gab es aber eine böse Überraschung für die Stadt

Noch füllen Bänke und Tische für das gemeinsame Mittagessen der Bauhofarbeiter den 150 Quadratmeter großen Raum. Doch vom Frühjahr an sollen hier die Besucher der bayerischen Landesausstellung 2020 Eintrittskarten kaufen, Audioguides ausleihen und auf Führungen warten: Im ehemaligen Trinklanwesen neben dem Schloss entsteht derzeit das Besucherzentrum für die Schau, die am 29. April eröffnet wird.

Die Liegenschaft war Sitz der Getränkefirma Trinkl, die sich in den 1990er-Jahren mit einem Neubau im Derchinger Gewerbegebiet übernommen hatte und pleitegegangen war. Im Erdgeschoss befinden sich die ehemaligen Büros, Garagen und Abstellräume, im Obergeschoss Wohnungen. Die Eigentümer boten es mehrfach der Stadt zum Kauf an – aber vergeblich. Erst 2012 übernahm es die Stadt zum Preis von rund 750 000 Euro. Zuletzt diente es als Baustelleneinrichtung für das Schloss.

Jetzt bekommt es eine neue Verwendung: Weil an Spitzentagen bis zu 2000 Besucher bei der Landesausstellung erwartet werden und aus Sicherheitsgründen nur 500 Menschen gleichzeitig ins Schloss dürfen, wird der Empfangsbereich mit Ticketverkauf samt Garderoben und Toiletten ausgelagert. Das ehemalige Firmengebäude wird dazu teilweise hergerichtet und durch einen Anbau ergänzt.

Eine böse Überraschung gab es dabei vor dem Start der Bauarbeiten: Asbest im Fliesenkleber und im Dach verzögerten die Arbeiten und verursachten Kosten von rund 100000 Euro für Abriss und Entsorgung. Klar ist, dass sich die mit 850000 Euro kalkulierten Kosten nicht halten lassen. Allein 400000 Euro sind nach den aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung für den 150 Quadratmeter großen Neubau fällig, rund 150000 Euro für die Ertüchtigung des Altbaus, 200000 Euro für die Außenanlagen, 50000 Euro für die Einrichtung und 180000 Euro für die Planung. Die Millionengrenze wird damit fast gerissen – obwohl der Bauhof einen großen Teil der Arbeiten übernimmt. 330000 Euro erwartet die Stadt als Zuschuss der Städtebauförderung, die das Trinklanwesen als Schandfleck betrachtet und an einer Aufwertung sehr interessiert ist.

In Friedberg haben sie alles im Griff

Neben der Entsorgung des asbesthaltigen Materials sorgte auch das undichte Dach für Verzögerungen. „Wir hinken im Moment ein wenig hinterher“, räumt Bürgermeister Roland Eichmann ein. Doch die Verantwortlichen sind guter Dinge, dass alles rechtzeitig fertig wird: „Durch die Zusammenarbeit mit dem Bauhof sind wir in der Lage, die Abläufe gut zu steuern“, sagt Simon Fitz von der Hochbauabteilung der Stadt Friedberg. So wird jetzt die Gestaltung der Freiflächen vorgezogen, um während der Wintermonate dann den Innenausbau zu bewerkstelligen. „Wir haben alles im Griff“, versichert Bauhofleiter Willi Erhard.

Neben der Fertigstellung der Empfangshalle müssen die hinteren Räume als Lagerflächen hergerichtet werden, in der ehemaligen Fahrzeughalle finden die Toilettencontainer ihren Platz, die der Bauhofchef aufgetan hat. Sie standen ungenutzt und neuwertig in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwandorf, die Stadt musste nur die Transportkosten zahlen. Dadurch kann der Außenbereich zum Schloss hin freigehalten werden, wo die Toiletten nach der ursprünglichen Planung hätten stehen sollen.

Auf dem Vorplatz des Empfangsbereichs sind Bäume, Parkplätze, Fahrradständer und Ladestationen für E-Bikes und Elektroroller vorgesehen. Mehrere Stufen, die zum gebäude hin abfallen, bilden eine kleine Arena, in der sich Gruppen bei schönem Wetter unter freiem Himmel sammeln können. Eine Figur des Bildhauers Josef Lang, dessen überlebensgroße Menschenskultpuren bereits zum Friedberger Stadtbild gehören, setzt einen modernen Akzent vor dem historischen Schloss. Eine Fassade aus Lärchenholz soll das Erscheinungsbild zur Burgwallstraße hin aufwerten.

Chance für einen Neubau sieht Eichmann erst nach 2030

Angesichts des Millionenbetrags, den die Stadt in die Immobilie investiert, legt Bürgermeister Roland Eichmann Wert auf eine flexible Nutzung auch über die Landesausstellung hinaus. denn so groß das Wittelsbacher Schloss auch ist – zusätzlicher Platz wird immer gebraucht. Der Anbau ist so konzipiert, dass er auch in ein künftiges neues Gebäude integriert werden könnte. Die Mittel der Städtebauförderung sind zudem auf 25 Jahre festgeschrieben – würde die Stadt die Empfangshalle vor Ablauf dieser Frist abreißen, müsste sie Geld zurückzahlen. Eine Gefahr, die Roland Eichmann aber ohnehin nicht sieht. Eine Chance, das Grundstück wie auch immer neu zu bebauen, sieht er angesichts der vielen anderen Projekte in Friedberg erst nach dem Jahr 2030.