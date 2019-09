vor 54 Min.

Ein Streifzug durch die Musikgeschichte

Roland Plomer und Freunde treten in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh auf

Musik verschiedenster Stilrichtungen, verbunden mit einer kurzen Einführung zu den einzelnen Themen, steht auf dem Programm eines Konzertes am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg. Die Solisten des Abends sind Alexandrina Simeon (Gesang), Markus Trinkl (Schlagzeug), Anselm Wohlfarth (Oboe) und Roland Plomer (Orgel). Das Programm:

Mozart, Haydn, Beethoven sind gerade bei den reiferen Schichten der Konzertbesucher die beliebtesten Komponisten. Steht diese Art der Musik vor dem Aussterben? Wie schön klassische Musik klingen kann, zeigt Anselm Wohlfarth neben anderen Stücken besonders eindrucksvoll am Beispiel des Themas aus der „Sinfonie aus der Neuen Welt“ von A. Dvorak für Oboe und Orgel und mit Mozarts „Alleluja“ aus der Motette „Exultate jubilate“.

In unserer heutigen Zeit kommen neben der traditionellen Ehe immer häufiger neue Lebensformen zum Tragen. Love Songs spielen aber in der Musik und bei den Menschen nach wie vor oder gerade deswegen eine sehr große Rolle. „A Million Dreams“, „Vocals on Fire“, I Will Always Love You“ – all diese Lieder führen Alexandrina Simeon und die anderen Musiker auf. Sie stehen für ein nie endendes Streben nach Liebe, Geborgenheit und Zuneigung.

Dieser Musikgattung liegt traditionell die Sklaverei auf dem amerikanischen Kontinent zugrunde. „Oh Happy Day – ich freue mich auf den Tag, an dem ich vom irdischen Leben erlöst werde“ ist ein Beispiel hierfür. In „Joshua Fit the Battle of Jericho“ spürt man förmlich das Einreißen der Mauern der Stadt Jericho. Gibt es auch heute noch Sklaverei? Am Beispiel des jungen Fußballers Sané will der Sprecher und Oboist Anselm Wohlfarth aufzeigen, dass dies der Fall ist, wenn auch in veränderter Form.

gibt es bei Schreibwaren Gerblinger, Buchhandlung Lesenswert und über Telefon 0821/607761 sowie an der Abendkasse ab 16.30 Uhr.

