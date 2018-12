04.12.2018

Ein Stück Frankreich in Mering

Spezialitäten aus Frankreich bieten Elena und Sebastien Gentet in ihrem Meringer Geschäft an. Foto: Peter Stöbich

Seit zehn Jahren bieten Elena und Sebastien Gentet in ihrem Geschäft Spezialitäten aus dem Nachbarland an

Weiße Trüffel, schwarzen Knoblauch oder Fasanen-Salami mit Cognac gibt es in Mering. Angesichts solcher Spezialitäten sagen die Liebhaber französischer Lebensart anerkennend „Oh la la!“. So heißt auch der Laden, den Elena und Sebastien Gentet seit zehn Jahren betreiben.

„Anfangs war es nicht ganz einfach, den Bier liebenden Bayern und Schwaben unser Konzept zu vermitteln“, erzählt das Ehepaar. Denn dass eine Weinhandlung auch Duschcremes, Seifen und Parfums aus ätherischen Ölen im Angebot hat, das ist zumindest für Mering recht ungewöhnlich. Doch inzwischen wurden aus Skeptikern treue Stammkunden, die bis aus Augsburg oder München kommen und die Qualität der Weine und Crèmants, Gewürze und Schokolade zu schätzen wissen.

„Ich bin in einer Familie von Winzern, Austernzüchtern und Gastronomen aufgewachsen“, sagt Sebastien Gentet. „Große Küche und die Freude an herzlicher Gastlichkeit wurden bei uns zu Hause immer vorgelebt.“ Als er nach Deutschland kam, arbeitete er in der Gastronomie des Münchner Olympiastadions und stieg bis zum Verkaufsleiter auf.

Mit einem eigenen Laden in der Ortsmitte von Mering erfüllte sich das Paar vor zehn Jahren einen Lebenstraum: „Hier können wir das anbieten, was unseren Vorstellungen von Qualität wirklich entspricht; so arbeiten wir deutschlandweit exklusiv mit Winzern der unabhängigen Winzergemeinschaft Frankreichs zusammen.“ Seine Sommerferien nutzt das Paar, um in Frankreich direkt bei den Erzeugern einzukaufen und neue Schmankerln nach Mering zu bringen.

Zu den Spezialitäten des „Oh la la“ gehören unter anderem Nougattorten in zwölf Geschmacksrichtungen, Burgundersenf mit Schwarzen Johannisbeeren oder Käsespezialitäten in allen erdenklichen Variationen. Je nach Kundenwunsch stellt das Ehepaar auch Geschenkkörbe für alle Anlässe zusammen oder verschickt die kulinarischen Köstlichkeiten per Post. (stö)

