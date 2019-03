vor 48 Min.

Ein Traum wird auch für Mering wahr

Die US-Sängerin Deborah Woodson sorgt mit dem St John’s Gospelchor für einen unvergesslichen Abend

Von Heike Scherer

„Er gibt mir die Freude über meine Erlösung“ sang Deborah Woodson mit dem Meringer St. John’s Gospelchor. Welche Freude Gospel für Herz und Geist bedeuten, konnten Zuhörer in der voll besetzten Kirche Maria Himmelfahrt bereits vom ersten Moment an spüren und erlebten ein außergewöhnliches zweistündiges Konzert.

Das Lied hatte die Musikerin gemeinsam mit ihrer Mutter geschrieben. Schon als Kind habe sie das Gefühl zu spüren bekommen, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Sie erlebte aber auch, wie der Gospel den Geist froh machen könne. Vater und Großvater waren Pastoren in Baptistenkirchen im Süden der USA, die Großmutter schaukelte sie mit Gospelsongs in den Schlaf.

Dietlinde Zinner aus Mering liebt Gospel und hatte sich die Karte schon vor vier Wochen besorgt. Erst Ende Februar hatten sich dagegen Christine Tscherwenka und Elisabeth Wagner für das Konzert entschieden. Zu diesem Zeitpunkt waren in manchen Geschäften die Karten bereits ausverkauft. Für dieses Erlebnis einer schwarz-weißen Gospelnacht war Chorleiter Fabian Schäfer verantwortlich, der die Tournee der US-Sängerin Woodson mit 29 Auftritten in Deutschland als Tontechniker begleitet. Erst am Nachmittag traf der St. John’s Gospelchor auf die in Köln lebende Sängerin mit ihren Gospelmates zur gemeinsamen Probe für das achte Konzert ihrer Tournee.

Mit 35 Sängern und Sängerinnen begann der Meringer Chor mit Fabian Schäfer am Keyboard seinen Auftritt. Es werde ein unvergesslicher Abend mit Freude, Musik und vor allem Tiefgang, versprach Pfarrerin Carola Wagner. „Schon beim Aufstehen spürte ich, dass dieser Tag von Gott geleitet wird“, sagte sie und trat mit diesem Lied als Solistin auf. Es folgten weitere Lieder wie „People get ready“, in dem der Chor vom Zug zum Jordan sang, in den man ohne Gepäck und Ticket einsteigen könne.

Veranstalter Gerd Knuth erzählte, wie er Woodson bei einem „Gospel Award“ bei RTL entdeckt hatte. Sie sei nicht nur eine hervorragende, sondern auch authentische Sängerin. Der Zuhörer spüre, dass sie das, was sie singt, auch so meine, fügte er hinzu. Schon bei ihrem ersten Lied „Amazing Grace“ sprang der Funke der Begeisterung über. Die Trennung, die in den Kirchen der Vereinigten Staaten immer noch bestehe, zu überwinden und eine schwarz-weiße Gospelnacht zu veranstalten, sei ihr Traum gewesen, den sie sich mit ihrer mittlerweile sechsten Tournee erfülle, verriet die Sängerin in ihrer Ansprache.

Gemeinsam mit den Sängern Claudine Abusu, Honoré Haase und den Musikern Bodry Johnson Koke und Günter Heck begeisterte sie die Zuhörer und ließ sie mitsingen. Kumbaya, Hallelujah, Amen waren bekannte Lieder. Ruhig und berührend war das Gebet „Total Praise“. Das von den Gospelmates ohne Woodson präsentierte Lied „Falling in Love with Jesus“ gefiel der aus Eisleben für das Konzert ihres früheren Chores angereisten Diana Lucas besonders gut. Wie einfallsreich die Sängerin ist, zeigte sie mit ihrem deutsch-englischen Lied „Thank you“, in dem sie Teile des deutschen Liedes „Danke für diesen guten Morgen“ einfließen ließ.

Bei der Jam Session, dem gemeinsam mit dem St. John’s Gospelchor gesungenen Teil des Abends, erklang der berühmte Gospel-Song „Oh happy day“ und Michael Jacksons „We are the world“. Mit Standing Ovations verabschiedeten die Zuhörer in Mering die Sängerin und ihre Gospelmates.

