vor 5 Min.

Ein Unbekannter rammt einen Wagen und flüchtet

In Dasing fährt ein Unbekannter ein parkendes Auto an. Nach Angaben der Polizei flieht er anschließend.

Ein Unbekannter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an einem blauen Volvo. Anschließend flüchtete er. Nach Angaben der Polizei Friedberg kam die Schramme links hinten am Volvo zwischen 15.20 und 15:55 Uhr in der Aichacher Straße zustande.

Die Polizei Friedberg sucht nach Hinweisen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

