Ein Vollblutmusiker an der Orgel

Tobias Reinsch ist der neue Kirchenmusiker in der katholischen Pfarrgemeinde St. Bernhard - St. Stephan in Kissing.

Von Heike John

Am Freitagabend schlug er noch am Piano im Augsburger Jazzclub in die Tasten, am Sonntagmorgen zog er dann erstmals an der Orgel bei den Sonntagsgottesdiensten in Kissing alle Register. Anfang Februar hat Tobias Reinsch in der Kirchengemeinde St. Stephan-St. Bernhard das Amt des Kirchenmusikers übernommen. Die Stelle war vakant, nachdem sein Vorgänger Emanuel Mates im Oktober in den Erziehungsurlaub ging und inzwischen auch aus Kissing weggezogen ist.

Die halbe Stelle in der Pfarrei passt perfekt in das Leben des 34-jährigen Bobingers, der sich komplett der Musik verschrieben hat. Denn Tobias Reinsch beherrscht nicht nur das Orgelspiel, sondern ist auch als Pianist, Komponist und Musikpädagoge tätig. Ein Blick auf seine Internetseite präsentiert einen umfangreichen Lebenslauf mit zahlreichen musikalischen Projekten. Um so mehr freut sich die katholische Kirchengemeinde, dass sich der in Augsburg wohnhafte Musiker für die Kissinger Organistenstelle entschieden hat.

Tobias Reinsch war acht Jahre Organist in Mittelstetten

Dafür hat er die besten Voraussetzungen, denn neben seinem Musikstudium in Weimar und Würzburg absolvierte er auch eine nebenberufliche Kirchenmusik- Ausbildung bei Peter Bader in Augsburg, die er mit dem C-Examen abschloss. Erfahrungen als Organist sammelte Tobias Reinsch bereits in den vergangenen acht Jahren in Mittelstetten. „Das Angebot aus Kissing eröffnete mir jedoch die Möglichkeit, meine Kirchenmusikstelle auf etwas mehr Wochenstunden auszuweiten“, erklärt er seinen Wechsel.

Bereits beim Neujahrsempfang im Januar stellte sich Reinsch den Kissinger Bürgern vor. Einen Namen hat er sich bisher vor allem als Jazzmusiker mit dem Trio Zagh gemacht, in dem er seit über zehn Jahren spielt und mit dem er schon einige CDs veröffentlichte. „Aber ich kann die Bereiche gut trennen, im Gottesdienst packe ich nichts aus dem Jazzclub aus und spiele auch nicht plötzlich einen Blues“, sagt er und lacht.

Neuer Organist: Glücksfall für die Pfarrei Kissing

Pfarrer Alfredo Quintero sieht die Stellenbesetzung mit Tobias Reinsch als absoluten Glücksfall. Denn der musikalische Allrounder, der als Organist auch den Kirchenchor leiten wird, verfügt auch über einige Chorerfahrung. Zum einen aus seiner Zeit in Mittelstetten, zum anderen auch als Chorleiter an der Hochschule Augsburg. Auch bei einem Chorprojekt in Bobingen-Königsbrunn war er als Klavierspieler und Musikkomponist mit dabei. Vor allem die Idee eines Projektchors gefällt dem Kissinger Seelsorger auch für seine Gemeinde. Eine Art offenes Singen oder eine Chorerweiterung zu bestimmten Anlässen wie etwa zu Pfingsten könnte er sich gut vorstellen. Das sängerische Engagement in einem zeitlich überschaubaren Rahmen würde so manchem entgegenkommen, der einen regelmäßigen Chorbesuch aus Zeitgründen scheut, so die Überzeugung von Pfarrer Quintero.

Seinen ersten privaten Musikunterricht genoss Tobias Reinsch mit sechs Jahren. Viele Jahre lang hatte er klassischen Klavierunterricht bei Prof. Gottfried Hefele. 15 Jahre lang spielte der 34-Jährige mit der Gruppe Silvertown Unterhaltungsmusik auf Hochzeiten. „Das waren mit Sicherheit an die 1000 Feste“, erzählt der Musiker, der auch sonst über einige Banderfahrung verfügt. Ende letzten Jahres war er als Krankheitsvertretung auch Aushilfskantor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn tätig.

Tobias Reinsch lehrt auch an der Hochschule Augsburg

Tobias Reinschs Arbeitswoche ist genau getaktet, denn neben seinen Einsätzen zum Orgelspiel bei Kissinger Gottesdiensten hat er auch einen Lehrauftrag an der Hochschule Augsburg und gibt Klavierunterricht in der Tutzinger Außenstelle der Musikschule Weilheim. Darüber hinaus ist er auch selbst Schüler. Einen Tag in der Woche fährt er dazu nach Bern. Dort absolviert er seit September vergangenen Jahres an der Hochschule der Künste ein Orgelweiterbildungsstudium bei Prof. Daniel Glaus.

Zum ersten Mal auf der Orgel in St. Stephan spielte Reinsch im Mai vergangenen Jahres. „Da wurde ich von privater Seite für ein Requiem hergebeten“, erzählt der gefragte Musiker. Als eine besondere Herausforderung empfindet er in Kissing, dass es zwei grundverschiedene Orgeln in zwei unterschiedlichen Kirchen, der Barockkirche im Altort und dem modernen Gotteshaus in Neu-Kissing, zu spielen gilt. Darauf müsse man sich auch musikalisch einstellen und beispielsweise unterschiedliche Tempi wählen, erklärt er. Mit Andreas Offner auch einen Orgelbaumeister am Ort zu haben, empfindet er als totalen Luxus.

Wer den neuen Kissinger Kirchenmusiker abseits der Orgelklänge hören will, hat demnächst auch wieder Gelegenheit bei einem Auftritt von Tobias Reinsch in der Augsburger Kresslesmühle mit Jazz, Pop und Folk.

