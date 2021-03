15:53 Uhr

Ein Zeichen für die Frauen zum Weltfrauentag

Am 8. März ist Weltfrauentag. Das Frauenforum Aichach-Friedberg hat 20 Frauenzeichen in der Friedberger Innenstadt aufgehängt.

In Bäumen, vor Geschäften und an Kunstwerken. Das Frauenforum hat in Friedberg mit einer ungewöhnlichen Aktion auf den Weltfrauentag aufmerksam gemacht.

Von Marlene Volkmann

Lilafarbene Weiblichkeits-Zeichen sind überall in der Friedberger Innenstadt verteilt, sie hängen an den Bäumen vor der Kirche, an der "Stierfrau" beim Schloss und am Marienbrunnen. Angebracht hat sie das Frauenforum Aichach-Friedberg am Sonntagabend. Normalerweise gebe es zum Weltfrauentag einen Empfang im Rathaus, erklärt die Sprecherin des Forums, Marion Brülls. Dieses Jahr musste er wegen Corona ausfallen. "Wir wollten aber auf alle Fälle auf irgendeine Weise auf den Tag hinweisen", sagt sie.

Aktion zum Weltfrauentag: Gleichberechtigung ist immer noch ein Thema

Die Aktion stößt offenbar nicht bei jedem auf Verständnis. Wie Brülls berichtet, wurden einige Zeichen abgenommen, kaum dass sie aufgehängt waren. Daran sehe man, wie notwendig eine solche Aktion sei. Die Leute würden einfach nicht verstehen, was mit Gleichberechtigung gemeint sei. Gleichberechtigung sei immer noch ein Problem, etwa beim Lohn. Außerdem sei ein dringlicher Punkt, dass Frauen immer noch "massiv sexueller häuslicher Gewalt ausgesetzt sind", erklärt Brülls.

