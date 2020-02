19.02.2020

Ein abwechslungsreicher Abend mit dem Trio Animando

Hörgenuss für das Publikum mit Werken von Haydn, Beethoven und Gade im Merchinger Pfarrsaal

Von Christina Riedmann-Pooch

Großzügig hatte Heinz Maier vom Organisationsteam „Klassik im Pfarrsaal“ die Programme gedruckt – doch die 50 Exemplare waren schnell vergriffen. Das Team freute sich wieder über ein gut besuchtes Konzert. Zu Gast war diesmal das Augsburger Trio Animando um Christina Gebhardt (Violine), Johannes Kübel (Cello) und Stephanie Knauer (Klavier).

Sie hatten sich ein Konzert mit großem Spannungsbogen ausgesucht, federleicht anzuhören, doch anspruchsvoll zu spielen. Dabei setzten sie selbst bei bekannten Komponisten teilweise auf Werke, die nicht so häufig zu hören sind. Auch deshalb wurde es ein ganz besonderes Konzert. Den Anfang machte Joseph Haydns Klaviertrio in fis-Moll, bei dem die Musiker von Anfang an angenehm harmonierten. Vor allem das Adagio cantabile strahlte, einfühlsam durch die Streicher intoniert und feinfühlig von der Klavierstimme begleitet, eine tiefe innere Ruhe aus, was Geschmack auf den weiteren Konzertabend machte.

Kein großes Werk von Ludwig v. Beethoven hatten die Musiker ausgesucht, eher ein Ständchen, wie Cellist Johannes Kübel ankündigte. Das Klaviertrio VIII, ein posthum veröffentlichtes Werk, das überraschend bewegt, leidenschaftlich und fast ausgelassen den Nerv des Publikums traf. Wie eine temperamentvolle Steigerung wirkte im Anschluss das bei den Zuhörern eher unbekannte Klaviertrio in F-Dur Op. 42 von Niels W. Gade: Mitreißend, wie überschäumend schwelgerisch und mit welcher dramatischen Melancholie die Auszüge von den Musikern gespielt wurden.

Besonders bemerkenswert war das temperamentvolle Klavierspiel von Stephanie Knauer, deren Spiel selbst bei einer ausgefallenen Lampe im Halbdunkeln nichts von ihrem Verve einbüßte. Nach einer kurzen Pause entführten die Musiker die Zuhörer mit leidenschaftlich gespielten Episoden aus Südamerika: Joaquin Turinas Klaviertrio Nr. 2, h-Moll Op. 76. Einer der Höhepunkte des Konzerts waren Peter Ludwigs Tangos Barbara Bossa oder Café Banlieu, mit dem das Trio die Zuhörer um den Finger wickelte und zu spontanen Bravo-Rufen animierte.

Keine Frage für das Publikum, dass Astor Piazzollas lyrisches und spannungsgeladenes Oblivion (Milonga) nicht das Ende des Konzerts sein durfte. Mit einem witzigen Ragtime von Robert Hampton und einem Medley aus Charly Chaplins Limelight setzte das Trio Animando den Schlussakkord zu einem bemerkenswerten Konzertabend.

Das nächste Konzert in der Reihe Klassik im Pfarrsaal findet am 24. Mai um 19 Uhr mit Violinistin Nina Karmon statt.