vor 35 Min.

Ein eigener Becher fürs Wittelsbacher Land

Willy Weißgerbers Team vom Friedberger Altstadtcafe bietet den Kunden bereits Pfandbecher für den Kaffee zum Mitnehmen an.

Recup-Pfandsystem soll möglichst bald flächendeckend vertreten sein. Wenn 30 Teilnehmer aus Handel und Gastronomie mitmachen, gibt es eine spezielle Edition.

Aichach-Friedberg Mit 24 Standorten startet das Recup-Pfandsystem nun auch im Wittelsbacher Land und schließt damit das Pfandnetz zwischen München und Augsburg, in denen die Recup-Becher bereits flächendeckend zur Verfügung stehen.

Der Coffee-to-go im Mehrweg-Pfandbecher ist beim Kauf gegen einen Euro Pfand erhältlich und kann bei allen beteiligten Firmen wieder zurückgegeben werden. Das ist der größte Vorteil des Pfandsystems. Dort wird das Pfand erstattet, der ReCup gespült und direkt für den nächsten Kunden bereitgestellt.

Wer Interesse hat, mit seinem Laden oder Lokal Teil des Pfandsystems zu werden, kann sich unter www.recup.de registrieren. Die Mitgliedsgebühr beträgt für die Partner ein Euro pro Tag und Standort. Sobald im Landkreis 30 Standorte vertreten sind, werden die Becher als Wittelsbacher-Land-Edition gestaltet.

Die Teilnehmer:

Aichach Bäckerei Scharold, Berufsschule, Kliniken an der Paar;

Friedberg-Innenstadt Altstadtcafé Weißgerber, Bäckerei Scharold (zweimal), Bäckerei Schwab, Bäckerei Wolf, Kiosk am Friedberger See, Gymnasium, Kliniken an der Paar, Platzhirsch;

Friedberg-Stadtteile: Bäckerei Scharold Derching, Bäckerei Scharold Ottmaring, Bäckerei Schwab Wulfertshausen, OMV-Tankstelle Derching;

Kissing Bäckerei Scharold, Bäckerei Wolf, RAN-Tankstelle

Mering Bäckerei Schwab.

Filialen der Bäckerei Scharold in Adelzhausen, Hollenbach und Sielenbach, Bäckerei Kornprobst in Schiltberg.

Internet Alle Teilnehmer sind über die „recup-App“ zu finden.

