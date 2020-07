vor 37 Min.

Ein grünes Dach für das Erdaushublager

Die Kosten steigen dadurch weiter. Das Projekt bleibt im Stadtrat umstritten

Im zweiten Quartal des nächsten Jahres soll der Bau des Bodenaushublagers am Friedberger Lueginsland beginnen. Der Stadtrat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Details der Einrichtung, die beim neuen Bauhof an der Münchener Straße geplant ist.

Bei Bauhof, Stadtwerken und Tiefbauabteilung fällt bei städtischen Projekten immer wieder Erdaushub an. Solange die Unbedenklichkeit des Materials nicht feststeht, muss es wie gefährlicher Abfall behandelt und dementsprechend gelagert werden. Die umweltrechtlichen Vorschriften bestehen bereits seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts, inzwischen drängt das Landratsamt nach Angaben der Stadt darauf, dass sie auch endlich umgesetzt werden.

Der Bauausschuss des Stadtrats hat darum bereits im Herbst vergangenen Jahres grundsätzlich beschlossen, entsprechende Lagerstätten neben dem geplanten Bauhof am Lueginsland zu errichten. Als das Architekturbüro Schuller und Tham im Februar die voraussichtlichen Kosten präsentierte, fielen die Politiker aus allen Wolken: Bis zu 4,6 Millionen Euro könnten am Ende auf der Rechnung stehen.

Nun ging es darum, sich für eine Ausführungsvariante der Hallendächer festzulegen. Die Stadträte entschieden sich für ein Gründach und Spannbetonfertigteile.

Damit folgte man dem Vorschlag des Bürgermeisters und der Verwaltung: Auch wenn das Gründach etwas mehr kostet, könne angesichts des Versiegelungsgrads des Projekts die Bilanz positiver aussehen. Der Rathauschef nannte zudem Grobtermine für den Neubau: Man will Ende dieses Jahres mit dem Erdbau und Entwässerungsarbeiten beginnen. Im Januar soll das Vergabeverfahren für den Hallenbau eingeleitet werden, damit dieser im zweiten Quartal gestartet werden kann. Bis Anfang 2022 soll das Vorhaben beendet sein.

Wie umstritten das Projekt nach wie vor ist, sah man an der Diskussion im Stadtrat. Einige kritisierten, dass sie das Projekt in Dimension und Kosten für überzogen halten und wieder einmal viel Fläche versiegelt werde. Mehrere Stadträte regten zudem an, die Flächen auf dem Dach künftig für eine Fotovoltaikanlage zu nutzen. (edme)