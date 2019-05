Ein guter Ansatz für mehr und bessere Radwege

Es ist gut, dass der Landkreis ein Radverkehrskonzept erstellen lässt. Allerdings muss es auch umgesetzt werden, wenn es fertig ist.

Ein Planungsbüro erstellt zurzeit im Auftrag des Landkreises ein Radverkehrskonzept. Zielgruppe sind nicht Sportler, sondern vor allem Alltagsradler, die täglich zur Arbeit, zum Bahnhof, zur Schule oder auch zum Einkaufen fahren. Der Ansatz ist aus zwei Gründen gut. Erstens geht es nicht darum, eine touristische Maßnahme zu fördern. Die Landkreisbewohner sollen möglichst von den Maßnahmen profitieren. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Pendler vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen. Das Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein hat bei vielen zugenommen. Zudem ist es aufgrund der Weiterentwicklung der E-Bikes möglich, längere Strecken bequemer zurückzulegen. Das ermöglichst beispielsweise Bewohnern von Gemeinden, die außerhalb liegen, das Auto stehen zu lassen.

Bürger können mitwirken

Der zweite Pluspunkt des Konzepts: Die Bürger sind dazu aufgerufen, ihre eigenen Vorstellungen einzubringen. Auch außerhalb der Workshops können sie ihre Anregungen jederzeit per Mail ans Landratsamt schicken. Die Planer haben versprochen, möglichst alle Vorschläge in das Konzept einzuarbeiten. Es gehe zurzeit um das Wünschenswerte, die Umsetzung sei der nächste Schritt. Im Herbst soll das Radfahrkonzept fertig sein. Dann ist der Landkreis gefragt. Wichtig ist, dass es nicht in einer Schublade verschwindet, sondern auch umgesetzt wird.

Städte und Gemeinden sind weiterhin gefordert

Im Hinblick auf mehr Radmobilität sind aber weiterhin auch die einzelnen Gemeinde und Städte gefordert. Ried hat beispielsweise im vergangenen Jahr den landkreisübergreifenden Lückenschluss nach Tegernbach verwirklicht. Andere Projekte stecken dagegen noch in der Warteschleife. Wünschenswert wäre zum Beispiel der Radweg zwischen Kissing und Hörmannsberg. Auf dieser Strecke sind viele Schüler unterwegs.

