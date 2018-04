vor 18 Min.

Ein gutes Umfeld für einen Neubeginn

Am neuen Standort in der Bahnhofsallee 2 in Kissing sieht Uwe Steinbrecher gemeinsam mit seiner Frau Angi und Tochter Lena optimistisch in die Zukunft.

Teamsport Steinbrecher feiert Eröffnung des Geschäfts nach Kissing.

Von Sabine Roth

Es musste alles sehr schnell gehen. Die Zeit drängte für einen Umzug des alteingesessenen Meringer Sportgeschäfts, das letztendlich eine Insolvenz nicht mehr abwenden konnte. In Mering fand Inhaber Uwe Steinbrecher jedoch für einen Neubeginn – er wollte sich verkleinern – keinen geeigneten Standort, der von der Lage und der Größe her gepasst hätte. Deshalb sah sich der Inhaber in der näheren Umgebung um und wurde an der Kissinger Bahnhofsallee fündig. Die passende Fläche bot sich an, nachdem der vorher ansässige Laden für Tierbedarf ausgezogen ist. Auf 300 Quadratmeter verteilt sich die Ware nun kompakt auf einer Ebene.

Steinbrecher sieht nun optimistisch in die Zukunft. Einer der Hauptgründe für den Umzug ist das gute Umfeld in der Bahnhofsallee. „Viele Geschäfte sind in der Nähe und es gibt genügend Parkplätze. Zudem kommen viele Leute zu Fuß über die Hauptstraße, um ihre Einkäufe zu erledigen“, sagt Steinbrecher bei der Eröffnung des neuen Standorts. Er hoffe, von der für ihn optimalen Lage zwischen der Sparkassenfiliale und dem Drogeriemarkt profitieren zu können. Aus Mering gehe er mit einem lachenden und einem weinenden Auge weg: „Ich habe mich nicht gegen Mering entschieden, sondern für diesen Standort in Kissing.“ Seit zwei Jahren wohnt die Familie Steinbrecher auch dort. Man kennt sich, seine beiden Kinder wachsen in Kissing auf.

Bürgermeister Manfred Wolf gratulierte den und überreichte traditionell das Wappen der Gemeinde. „Wer zu uns mit seinem Geschäft zieht, bekommt von mir dieses Wappen. Als Zeichen dafür, dass wir als Gemeinde ihr Dienstleister sind und sie sich vor allem hier wohlfühlen und Erfolg haben“, so Wolf. „Je mehr Geschäfte an einem Standort sind, desto mehr profitieren auch die anderen Geschäfte davon.“ In der Bahnhofsallee sei das gegeben und für Sport Steinbrecher seien das gute Aussichten.

Zur Eröffnung gab es saisonale Sportartikel, wie Wanderstöcke und Schuhe zu Outletpreisen. „Gleich in der Früh kamen viele Kunden in den neuen Laden und sahen sich um. Ich bin zufrieden mit der bisherigen Resonanz.“ Der Firmenchef möchte sich mehr auf die Ausstattung der Vereine mit Sportausrüstungen und der Beflockung von Trainingsanzügen und T-Shirts konzentrieren, was sich nun im Namen Teamsport ausdrückt. Auch das Sortiment wurde kleiner. „Wir suchen nach guten saisonalen Sonderposten und können diese Sonderpreise an unsere Kunden weitergeben“, so Steinbrecher. Ein weiteres Standbein sei der Nahbedarf, wie zum Beispiel Fußballschuhe. Einige ausgewählte Modelle würden ausreichen. „Wir setzen nach wie vor auf individuelle Beratung. Das ist wichtig bei der Anpassung der Skischuhe und der Wahl der passenden Skiausrüstung“, sagt Steinbrecher. Alle fünf Mitarbeiter wurden deshalb aus Mering mit übernommen. Weiterhin werde es den Skiservice geben.

Und Teamsport Steinbrecher möchte sich auch bald online fit machen und den Vereinen etwas Neues bieten. Jeder Verein wird dazu einen speziell für seine Bedürfnisse ausgerichteten Online-Shop zur Verfügung gestellt bekommen, der dann über die Vereinshomepage mit Teamsport Steinbrecher verbunden sein wird. „Jeder Verein hat dann seinen eigenen Shop“, freut sich der Geschäftsführer. Die Trainer haben dann nicht mehr so viel Arbeit und jeder kann sich seine Ausstattung selbst bestellen, zu den Konditionen seines Vereins.

