Ein herber Schlag für den Alpenverein Friedberg

Die Nachricht kam überraschend und dürfte so manchen traurig gestimmt haben: Der Alpenverein Friedberg muss sein Berghaus in Rinnen in Tirol aufgeben.

Damit fällt ein günstig gelegener Anlaufpunkt in den Alpen weg, der nicht nur beim DAV sondern auch bei vielen anderen Friedberger Vereinen und Institutionen oder Familien mit Kindern sehr beliebt war. Konnte man doch von Rinnen aus sommers wie winters tolle Touren und Wanderungen planen, die nahe gelegenen Skigebiete genießen, Vereinsausflüge oder andere Aktionstage verbringen. Und für diejenigen, die es bergsteigerisch lieber anspruchsvoller hatten, lagen auch die Lechtaler Alpen quasi vor der Haustür.

Viele Friedberger verbinden schöne Erinnerungen mit Rinnen

Mit Rinnen sind bei vielen Friedbergern also schöne Erinnerungen verbunden und das dürfte nun alles sein, was von dem Berghaus bleibt. Der Eigentümer wollte die notwendigen Brandschutzmaßnahmen nicht angehen. Da half es auch nichts, dass der Alpenverein die Kosten dafür übernehmen wollte.

Der Alpenverein ist nun auf der Suche nach einem neuen Quartier – und nicht nur seine Mitglieder hoffen, dass er bald fündig wird.

