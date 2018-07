vor 35 Min.

Ein kulinarisches Aushängeschild der Region

Die Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land feiern das Laurentiusfest. Es findet inzwischen so viel Zuspruch, dass dafür eigens ein Zelt aufgestellt wird.

Von Moritz Weiberg

Der Goldene Stern in Rohrbach oder Kühners Landhaus in Kissing haben im Wittelsbacher Land einen ausgezeichneten Ruf. Sie sind mit neun anderen Gasthöfen und Restaurants Mitglieder in der Gruppe der Spezialitätenwirte, die ihr traditionelles Laurentiusfest feierten.

Bereits zum achten Mal fand das Laurentiusfest der Spezialitätenwirte statt. Der heilige Laurentius ist der Schutzheilige der Köche und Brauer, ihm widmen die Spezialitätenwirte jedes Jahr ihre Feier. Viktoria Fuß vom Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach hat das Laurentiusfest mitorganisiert: „Das Fest liegt uns sehr am Herzen“, sagt sie. „Wir sind überglücklich, dass es so geklappt hat.“

Der Weihbischof Anton Losinger zelebrierte den Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Danach eröffnete Andreas Ufertinger, Sprecher der Wirte und Inhaber vom Brauereigasthof St. Afra im Felde, die Feierlichkeiten. Er zeigte sich überrascht von der Größe, die das Fest inzwischen besitze: „Vor acht Jahren haben wir mit 60 Gästen begonnen. Jetzt denkt man bei diesem Zelt, wir feiern zwei Wochen lang.“ Das Zelt war außerhalb von Herrgottsruh aufgebaut. Nach den Reden spielte die Stadtkapelle Friedberg und bot so den passenden Rahmen für den Abend.

Die Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land sind eine Gruppe von Wirten, die sich dazu verpflichten, vorwiegend Produkte aus der Region zu verwenden. „Dieser kurze Weg zum Kunden ist sehr wichtig“, erklärt Fuß. „Die Verbundenheit mit der Region ist für uns ganz entscheidend.“ Das Ziel sei es, die regionale Esskultur zu fördern. Seit 1997 besteht dieser Verbund aus elf Restaurants und Gasthöfen im Wittelsbacher Land.

Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko sieht in den Spezialitätenwirten „Botschafter des Wittelsbacher Landes“, sie seien ein Aushängeschild dieser Region. Auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann betonte die Bedeutung der Spezialitätenwirte für das Wittelsbacher Land und den Landkreis.

Das kulinarische Aushängeschild der Spezialitätenwirte ist das „Oxenfleisch“. Es stammt von Tieren aus der unmittelbaren Umgebung, die nach besonderen Qualitätskriterien aufgezogen und geschlachtet werden

Das „x“ im Namen ist der Hinweis, dass das Fleisch von einem Spezialitätenwirt kommt. Selbstredend tischten die Wirte am Laurentiusfest ihr „Oxenfleisch“ auf. Der Erlös der Veranstaltung wird wie jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr ist es zur Hälfte der Sanitätsdienst Friedberg, zur anderen Hälfte geht die Spende an die Wallfahrt Hergottsruh in Friedberg.

