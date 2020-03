Ein neues Feuerwehrhaus für Steindorf

Plus In Steindorf arbeiten Einsatzkräfte der vier Vereine zusammen unter einem Kommando. Die Planungen für das Gebäude laufen auf Hochtouren. Wo es errichtet wird.

Seit ein paar Monaten hat Steindorf nur noch eine Feuerwehr – zumindest wenn es um die Einsätze geht. Die einzelnen Vereine bestehen zwar weiterhin, aber die Brandbekämpfer rücken nun gemeinsam aus. Mit Wolfgang Klaßmüller hat die Gemeindefeuerwehr auch einen neuen Kommandanten. Der ist im Juli gewählt worden. Was aber noch fehlt, ist ein neues Feuerwehrhaus.

Rückblick: Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte die Gemeinde einen Feuerwehrbedarfsplan erstellen lassen. Daraus ergab sich, dass die Kommune die Anforderungen des Brandschutzes mit der jetzigen Struktur nicht erfüllen kann. Um eine ausreichende Mannschaftsstärke zu gewährleisten, haben sich die Wehren aus Steindorf, Eresried, Hausen und Hofhegnenberg nun zusammengeschlossen.

Erste Entwürfe für das Feuerwehrhaus liegen vor

Der Feuerwehrbedarfsplan ergab aber auch, dass die gemeinsamen Einsatzkräfte ein neues Haus brauchen, und zwar zwischen Steindorf und Hofhegnenberg. Ein Standort ist nun gefunden und auch die Vorbereitungen für den Neubau laufen auf Hochtouren. Wie Bürgermeister Paul Wecker erklärt, wird die Einsatzzentrale an der Vorstattstraße gebaut. Das Grundstück befinde sich zwar noch nicht in der Hand der Gemeinde, laut Wecker besteht aber bereits eine feste Zusage. Ein Planungsbüro aus Merching arbeitet zudem zurzeit an der Gestaltung des Feuerwehrhauses. „Die ersten Entwürfe müssen noch verfeinert werden“, erklärt Wecker. Sie sollen in der nächsten Sitzung des Gemeinderates vorgestellt werden.

Die Feuerwehrleute aus Steindorf, Eresried, Hausen und Hofhegnenberg schließen sich zusammen: (hinten, von links) Michael Kreuzer, Thomas Steinhart, Thomas Wecker, Lorenz Haas, (vorne, von links) Walter Fischer, Robert Lemke und Wolfgang Klaßmüller. Bild: Philipp Schröders

Die Eckdaten stehen aber bereits. Im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes sind drei Stellplätze untergebracht. Zudem sollen hier das Büro des Kommandanten, die Umkleiden, Sanitärräume, die Werkstatt und Lagerräume entstehen. Im ersten Stock werden ein Schulungsraum und das Floriansstüberl eingerichtet.

Künftig soll im Erdgeschoss ein neues modernes Löschgruppenfahrzeug 10 – kurz LF 10 – parken. Die Gemeinde hat bereits ein Büro beauftragt, die europaweite Ausschreibung in Auftrag zu geben. Die Kosten für das Fahrzeug liegen geschätzt bei 400.000 Euro. Zudem will die Gemeinde für die Feuerwehr einen neuen Mannschaftswagen kaufen. Auf den dritten Stellplatz im neuen Gebäude werden die Einsatzkräfte wohl vorerst eine ihrer alten Tragkraftspritzenfahrzeuge stellen.

Laut Wecker wird der Bau des neuen Hauses wohl 1,2 Millionen Euro kosten. Immerhin rechnet der Bürgermeister mit einer Förderung in Höhe von knapp 180.000 Euro. Auf die Verwaltung und den Gemeinderat kommt vor dem Baubeginn noch viel Arbeit zu. „Wir müssen den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen“, erklärt Wecker.

Baumaschinen sollen 2021 in Steindorf anrollen

Im kommenden Jahr sollen dann bereits die Baumaschinen anrollen. „Ich hoffe, dass das Haus Ende nächsten Jahres größtenteils fertig ist“, erklärt Wecker.

Die Löschgruppe in Eresried gehört in Zukunft zwar auch zur Gemeindefeuerwehr, bleibt dabei aber eigenständig, weil sie auch im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck eingesetzt wird. Sie verfügt bereits über ein neueres Gebäude.

Kommandant Klaßmüller sagt, dass auf die Einsatzkräfte viel Arbeit zukomme. Zum ersten Mal werden in Steindorf Atemschutzträger im Einsatz sein. Zudem stehe zurzeit die Modulare Truppausbildung an. Die sei die Voraussetzung, um an Einsätzen teilnehmen zu dürfen. „Insgesamt läuft es aber sehr gut. Es gibt auch keine Querelen zwischen den einzelnen Ortsteilen. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Klaßmüller. Zudem spüre der Kommandant Rückenwind in der Gemeinde. „Von der Bevölkerung kommt großer Zuspruch.“

