Ein neues Parkleitsystem für Friedbergs öffentlichen Garagen

Plus Künftig sollen freie Stellplätze angezeigt werden. Die Friedberger Stadtwerke planen dafür 60000 Euro ein.

In vielen Städten ist das Gang und gäbe: Ein Parkleitsystem zeigt den Autofahrern an, wo sie noch freie Stellplätze finden. Mit Blick auf die Bayerische Landesausstellung im nächsten Jahr wurde die Installation einer solchen Anlage bereits für die Burgwallstraße beschlossen, jetzt sollen auch die beiden Garagen entsprechend ausgerüstet werden. Das entschied der Werkausschuss des Friedberger Stadtrats gegen die Stimme von Marion Brülls (Grüne).

Die Idee einer solchen Anzeige wird seit Längerem in den politischen Gremien, aber auch von den Autofahrern selbst ins Gespräch gebracht. Die Umsetzung ist freilich nicht einfach.

Nur das Zählen der Fahrzeuge genügt nicht

Ein reines Zählen der ein- und ausfahrenden Pkw genügt nämlich nicht: In der Garage-West an der Bauernbräustraße gibt es sowohl öffentliche wie auch private Stellplätze, in der Garage-Ost an der Ludwigstraße sind immer dann Plätze für Anwohner reserviert, wenn beim Altstadtfest oder während anderer Großveranstaltungen der Parkdruck besonders hoch ist.

Darum müssen in beiden Garagen die einzelnen Stellplätze mit Sensoren an der Wand bzw. an der Decke ausgestattet werden.

Wo sollen die Anzeigetafeln in Friedberg stehen?

Die für den Betrieb der Garagen zuständigen Stadtwerke haben sich für die Vorbereitung des Wirtschaftsplans 2020 bereits mit verschiedenen Herstellern in Verbindung gesetzt, um nach sinnvollen Lösungen zu suchen. 60000 Euro sollen im nächsten Jahr zur Verfügung stehen, um die Anlage zu installieren. Nach der grundsätzlichen Zustimmung des Werkausschusses können die Stadtwerke nun an die konkrete Planung gehen, die im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt wird. Dazu gehört auch die Frage, an welchen Stellen der Altstadt die Anzeigetafeln stehen, um die Belegung der Garagen zu erhöhen.

Auch an der Burgwallstraße wird ein Parkleitsystem installiert. Bild: A. Sieber

Scharfe Kritik kam von Grünen-Stadträtin Marion Brülls. „Wir leiten den Autofahrer dazu an, in die Stadt zu kommen“, fürchtet sie. Die Garagen seien bei Weitem nicht ausgelastet, für die wenigen Spitzentage brauche man nicht derart viel Geld ausgeben. Ohnehin investiere Friedberg horrende Summen in den ruhenden Verkehr. Mit diesem Geld solle lieber der Öffentliche Personennahverkehr verbessert werden.

Höhere Gebühren für oberirdische Parkplätze in Friedberg gefordert

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) erinnerte an einen Antrag der Grünen, in den Garagen keine Parkgebühren mehr zu verlangen. Auch dadurch ziehe man Verkehr in die Innenstadt und verliere zudem noch Einnahmen. Jakob Eichele (Freie Wähler) regte an, die Gebühren für die oberirdischen Stellplätze zu erhöhen und dort auch die Kurzparkdauer weiter zu reduzieren.

