vor 17 Min.

Ein neues Rettungsboot als Geburtstagsgeschenk

Die Wasserwacht Derching feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte des Festabends ist die Segnung der neuen Gerätschaft.

Von Günther Jaumann

Die Wasserwacht Ortsgruppe Derching, kann mit Stolz auf 50 Jahre geleistete Arbeit zurückblicken. Vorsitzender Dennis Rivola bedankte sich bei der Begrüßung nach dem Sektempfang bei allen Mitgliedern und Freunden der Ortsgruppe für ihr Kommen. Fahnenabordnungen standen Spalier in der voll besetzten Turnhalle der Grundschule Derching. Aktuell werden 230 Mitglieder, davon 20 aktiv gezählt.

Nach dem Totengedenken durfte man viel von der Chronik vom technischen Leiter Rainer Heinl über die spannende Geschichte von 1969 bis 2019 erfahren. Die Zeitreise beinhaltete alle Stationen der 50 Jahre im Rückblick. Mit einer Dia-Präsentation wurden viele Erinnerungen wachgerüttelt. Gruppenfotos, Ausrüstung damaliger Zeit, Tauchlehrgänge, Einsatzübungen, Wasser-Rettung und vieles mehr wurden gezeigt.

Schwimmen in der Derchinger Kiesgrube

Die Wasserwacht Derching wurde 1969 gegründet. Grund war die Kiesgrube in Derching, an der immer mehr Menschen zum Schwimmen gingen. Dienst wird an der Wachstation am Derchinger See geleistet. Seit 2009 gibt es eine mobile Unterstützungsgruppe des Wasserrettungsdienstes. Schwimmtraining findet in drei geteilten Gruppen statt. Zwei Jugendgruppen und die aktive Mannschaft. Fast 1000 Stunden Einsatz im Jahr 2018 sind zu vermerken, davon 835 Wachstunden am Derchinger Baggersee.

In Grußworten von Bürgermeister Roland Eichmann, des stellvertretenden Landrats Manfred Losinger sowie der Vertreter des Wasserwacht-Bezirks und der Kreiswasserwacht gab es viel Lob, Dank und Anerkennung. Viele verdanken der Wasserwacht ihr Leben. „Es ist schön, dass der Mensch sich an den Seen sicher fühlen kann“, so Losinger. Bürgermeister Eichmann hob die große Leistung des Ehrenamtes hervor. „Es ist eine große Leistung, so eine Wasserwacht aufzubauen.“ Pater Fuchs sprach von einem eindrucksvollen Jubiläum.

Viele Mitglieder für das kleine Derching

Auch wurde die sehr hohe Mitgliederzahl bei dem kleinen Ortsteil Derching gewürdigt. Als Gründungsmitglieder wurden Georg Brandmair, Ludwig Dallinger, Anton Denzl, Willi Gaag, Josef Glück, Heinrich Hadwiger, Max Rappolder, Willi Sedlmeyr, Peter Scheel, Helmut Schnürer, Günther Schuster, Hans Zimmerle geehrt, zudem erhielt Günther Schuster auch die Ehrenmitgliedschaft.

Ein besonderer Höhepunkt des runden Jubiläums-Geburtstages war sicher die Segnung des neuen Einsatzbootes durch Dekan Fuchs. Das fünf Meter lange und 1,78 Meter breite Boot mit 25 PS kann maximal sechs Personen aufnehmen. Der Anschaffungspreis beträgt 24000 Euro, finanziert über Mittel des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes. Kosten für die Wasserwacht Derching entstanden nur für die Bug-Klappe, sowie Zulassung des Trailers. Nach den zahlreichen Feierlichkeiten und Aktionen gab es im Anschluss bei einem geselligen Abend viel zu erzählen.

