Ein wunderbarer Auftakt für die Friedberger Zeit

Was macht den Charme des Friedberger Altstadtfestes aus? Und was hat der Pfarrer mit dem Wetter zu tun?

Das Schönste am Altstadtfest seien für ihn die vielen strahlenden Gesichter, in die er beim Einzug blickt, sagt Wolfgang Bradl – und strahlt selber über das ganze Gesicht. Der Zimmerer steht stellvertretend für viele, die ihr Altstadtfest lieben. Und sie alle – Bürger, Freunde aus den Partnerstädten, Handwerker, Wirte, Standbetreiber, Organisatoren in der Verwaltung – haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die Veranstaltung an diesem Wochenende einen gelungenen Auftakt hatte.

Für auswärtige Gäste ist der besondere Geist sichtbar an den vielen Menschen in Gewand. Doch spürbar ist auch das Gemeinschaftsgefühl. Manche treffen hier ihre Nachbarn, manche Jugendfreunde, die sie drei Jahre lang – seit dem letzten Fest eben – nicht gesehen haben, manche lernen sich kennen. Das macht Friedberg aus und sorgt für eine Atmosphäre, in der Pöbler und Raufbolde sich zum Glück zurückgehalten haben.

Selbst das Wetter meint es gut mit Friedberg

Und selbst Petrus hatte ein Einsehen mit den engagierten Friedbergern. Dass das auf einen „Deal“ zwischen dem Stadtpfarrer und dem Heiligen zurückzuführen ist, dass die Sonne scheint, wenn viele in Gewand kommen: Mag man das Gerücht glauben? Muss man nicht – aber es kann Ansporn sein.

