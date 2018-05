vor 18 Min.

Einbrecher erbeuten Bargeld in Bäckerei

Ein unbekannter Einbrecher war in einer Kissinger Bäckereifiliale am Werk.

Der Unbekannte richtete auch noch einen Sachschaden an.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Kissing. Dort entwendete er die Wechselgeldkasse mit ca. 380 Euro Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen.