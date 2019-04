09:58 Uhr

Einbrecher erbeutet Bargeld im Eurasburger Schulhaus

Ein Unbekannter hat über die Feiertage den Tresor geknackt.

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich über die Feiertage gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude in der Schulstraße in Eurasburg. In einem Büroraum hebelte der Täter einen Tresor auf und erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Themen Folgen