14:30 Uhr

Einbrecher erbeutet bei Elektrofirma Bargeld

Der Täter hebelte ein Fenster auf, um in das Firmengebäude zu gelangen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende in der Äußeren Industriestraße in Derching etwas beobachtet haben.

Rund 1500 Euro hat ein Dieb am vergangenen Wochenende bei einer Elektrofirma in der Äußeren Industriestraße erbeutet. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der Täter ein Fenster auf. Dabei entstand ein Sachschaden von ebenfalls 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen.

Themen Folgen