vor 17 Min.

Einbrecher im Hotel bleibt ohne Beute

Dafür richtete er einen Schaden von 500 Euro an.

In der Nacht zum Sonntag stieg ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster, welches er aufdrückte, in die Küche des Hotels ein. Um in die Rezeption zu gelangen, beschädigte er eine versperrte Zwischentüre und flüchtete anschließend über die geöffnete Haupttüre.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Themen folgen