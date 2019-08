vor 6 Min.

Einbrecher in der Garage an Kissinger Badangerstraße

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Kissing.

Unbekannter macht Beute im wert von 1300 Euro.

Am vergangenen Wochenende hebelte ein noch unbekannter Täter das Tor einer Garage in der Badangerstraße in Kissing auf. Der Einbrecher entwendete aus der Garage einen Gasbrenner mit Zubehör und einen Bitumenkocher im Gesamtwert von ca. 1300 Euro. Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

