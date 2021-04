Einbrecher klaut Lebensmittel aus Friedberger Gaststätte

Eine Friedberger Gaststätte wird von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht. Die Beute ist viel geringer, als der angerichtete Schaden.

Gewaltsam ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter in eine Gaststätte an der Afrastraße in Friedberg eingedrungen. Seine Beute fiel dabei überraschend gering aus. Viel höher war der Sachschaden, den der Täter anrichtete, als er in das Gebäude eindrang.

Polizei sucht Essens-Dieb

Die Polizei meldet, dass dieser bei etwa 500 Euro lag, der Beuteschaden aber nur bei etwa 20 Euro. Der Einbrecher stahl nur Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Einbrecher unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

