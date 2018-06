vor 56 Min.

Einbrecher klaut leeren Tresor

Mit Gabelstapler und Hubwagen transportiert der Täter den Standtresor von einem Firmengelände in der Münchner Straße ab.

Mit großem Aufwand hat am Wochenende ein Dieb in Kissing von einem Firmengelände in der Münchner Straße einen Standtresor gestohlen – allerdings völlig umsonst. Zunächst hatte der Mann versucht, das Zugangstor aufzuhebeln. Als das keinen Erfolg brachte, kletterte er durch ein Fenster in das Gebäude. Dort vermutete der Einbrecher in einem Tresor wohl reiche Beute. Er benutzte einen Hubwagen und einen Gabelstapler der Firma, um den schweren Behälter abzutransportieren. Wie die Polizei mitteilte, war der Tresor jedoch leer. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/3233810 entgegen.

Themen Folgen