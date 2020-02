Einbrecher machen Kleingärtnern in der Region Sorgen

Plus Einbrecher sind in der Region schon lange kein Einzelfall mehr. Der Leiter der Friedberger Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

In Friedberg sind Unbekannte in einige Gartenhäuschen eingebrochen. Wie können Kleingärtner vorbeugen?

Alexander Wagenpfeil: Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Vielmehr sind es meist Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren Absichten abhalten lassen. Fakt ist: Sichtbare Sicherungstechnik wirkt auf den Täter abschreckend. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere „Arbeitszeit“ und je mehr Zeit verstreicht und je mehr Lärm der Einbruch verursacht, desto größer wird für den Täter das Entdeckungsrisiko.

Was empfehlen Sie?

Wagenpfeil: Neben dem richtigen sicherheitsbewussten Verhalten und einer aufmerksamen Nachbarschaft empfehlen wir daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Diese können dem Täter einen bestimmten Widerstand entgegensetzen und einen Einbruch unter Umständen sogar verhindern. Zusätzlich eingebaute Einbruchmeldeanlagen bieten darüber hinaus besonderen Schutz. Denn durch ihre Meldewirkung wird das Risiko für den Einbrecher entdeckt zu werden wesentlich erhöht.

Wie können Sicherheitsmaßnahmen schützen?

Wagenpfeil: Achten Sie bei allen Sicherungsmaßnahmen auf einen fachgerechten Einbau. Wie „einladend“ Ihr Grundstück für Einbrecher ist, können Sie durch bewusste Gestaltung beeinflussen. Eine erste Barriere bildet eine Einfriedung. Schließen Sie außerdem die Gartentüren stets ab. Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend. Deshalb sollten einbruchgefährdete Bereiche beleuchtet sein. Auch Zugangswege sollten zur Sicherheit beleuchtet werden. Allerdings ersetzt eine Beleuchtung in keinem Fall eine technische Sicherung. Das Licht kann auch automatisch durch einen Bewegungsmelder geschaltet werden. Außensteckdosen sollten abschaltbar sein.

So verhält man sich bei einem Einbruch in eine Gartenanlage

Wenn ich etwas Ungewöhnliches in der Kleingartenanlage beobachte, wie verhalte ich mich richtig?

Wagenpfeil: Achten Sie stets auf Fremde in Ihren Gartenanlagen. Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Fahrzeuge und Personen. Alarmieren Sie bei Gefahr und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Beachten Sie dabei, welche Informationen für die Polizei besonders wichtig sind: Was ist passiert? Wo und wann ist es passiert? Wer meldet den Vorfall mit Name, Adresse, Rückrufnummer? Warten Sie beim Notruf auf Rückfragen! Beenden Sie das Gespräch niemals selbst, vielleicht hat die Einsatzzentrale der Polizei noch Fragen an Sie.

Wenn ich auf den Einbrecher treffe, was ist zu tun?

Wagenpfeil: Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken, stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg. Spielen Sie nicht den Helden, denn das könnte schlimm für Sie ausgehen. Falls die Möglichkeit besteht, verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei unter Notruf 110 und geben Sie ihr eine möglichst genaue Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.

Auch in Mering und Merching wurde eingebrochen

Sind die Einbrüche an der Kleingartenanlage in Friedberg ein Einzelfall oder kommen solche Einbrüche auch in den umliegenden Gemeinden wie Mering, Kissing oder Dasing vor?

Wagenpfeil: Im Jahr 2020 hatten wir erst die am Sonntag berichteten vier Fälle in Friedberg zu verzeichnen. Im Wesentlichen haben wir im Jahr 2019 bei der Polizeiinspektion Friedberg folgende Fälle bearbeitet: Im März wurde in der Steindorfer Straße in Merching der Bauwagen und in Mering wurde im August am Sommerkeller ein Gartenhaus aufgebrochen. Im Oktober drangen Unbekannte in ein Gartenhaus in der Liebigstraße in Friedberg ein. Zwölf Gartenhäuser wurden Ende November in der Bgm.-Wohlmuth-Straße in Kissing aufgebrochen. Mitte Dezember wurden uns Einbrüche in drei Wochenendhäuser im Friedberger Kohlstattweg gemeldet.

Worauf haben es die Diebe vor allem abgesehen?

Wagenpfeil: Die Bandbreite des uns von den Opfern der Einbrüche gemeldeten Diebesguts ist vielfältig: Die Täter erbeuteten im Wesentlichen Lebensmittel und Alkoholika sowie Gartengeräte, leider aber auch Bargeld. Weiterhin ist ein Fernseher und eine Jacke unter dem Diebesgut der von uns im Jahr 2019 bearbeiteten Gartenhausaufbrüche.

Alexander Wagenpfeil leitet die Polizeidienststelle Friedberg. Bild: Ute Krogull

Was empfehlen Sie den Kleingärtnern?

Wagenpfeil: Verwahren Sie keine Wertsachen in schlecht gesicherten Gartenhäusern. Denken Sie dabei auch an Gegenstände, die für Sie einen ideellen Wert haben, wie zum Beispiel lieb gewonnene Erinnerungsstücke.

Kommt die Polizei vor Ort und berät die Kleingärtner, wenn sie das gerne möchten?

Wagenpfeil: Eine individuelle Beratung für Kleingärtner bzw. Schrebergärtner ist nicht vorgesehen. Unsere Kriminalpolizei in Augsburg bietet lediglich für die technische Sicherung von Wohngebäuden eine individuelle Beratung an. Informationen zum Beratungsangebot erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Gögginger Straße 17, Augsburg, Telefon 0821/323-3737 oder per E-Mail kripo-beratungsstelle-augsburg@polizei.bayern.de.

Das ist Alexander Wagenpfeil

Alexander Wagenpfeil ist seit April 2018 Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Berufliche Stationen waren zuvor unter anderem Germering, Augsburg und Rain am Lech. Von 2012 bis 2018 war Wagenpfeil im bayerischen Innenministerium tätig.

Weitere Sicherheitstipps finden Sie auch im Internet.