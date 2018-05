vor 17 Min.

Einbrecher steigen beim Tennisclub ein

Trinkgeldkasse und Geldwechsler haben Unbekannte beim TC Dasin geleert.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsamen Zutritt zum Vereinsgebäude des TC Dasing. In den Räumlichkeiten wurde die Trinkgeldkasse aufgebrochen und der Geldwechsler aufgehebelt. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 520 Euro. Deutlich höher ist der entstandene Sachschaden. Diesen schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen.

