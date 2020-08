10:40 Uhr

Einbrecher stiehlt Süßes im Wert von 100 Euro am Derchinger Baggersee

Einen Einbruch meldet die Polizei vom Derchinger Baggersee. Der Unbekannte stahl zwar "nur" Süßigkeiten, viel schlimmer war aber ohnehin der Sachschaden.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Kiosk am Derchinger Baggersee eingebrochen. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, stahl er Süßigkeiten im Wert von rund 100 Euro und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Einbruch am Derchinger Baggersee: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

