Einbrecher verursacht 6000 Euro Sachschaden - ohne Beute zu machen

Ein Einbrecher bricht in eine Kfz-Firma in der Balthasar-Schaller-Straße in Friedberg ein. Dabei verursacht er erheblichen Sachschaden.

In eine Kfz-Firma in der Balthasar-Schaller-Straße in Friedberg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei kein Diebstahlschaden entstanden, meldet die Friedberger Polizei. Mehrere Türen und Fenster sind allerdings beschädigt worden.

Polizei sucht Einbrecher

Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

