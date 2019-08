vor 42 Min.

Einbrecher zieht ohne Beute ab

Ein Einbrecher suchte am Wochenende ein Einfamilienhaus in Ottmaring heim.

Allerdings verursachte der Unbekannte einen erheblichen Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht auf Sonntag in Ottmaring in ein freistehendes Einfamilienhaus im Griesfeldweg ein. Er drückte ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus. Allerdings konnte bislang kein Beuteschaden festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum bitte an die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710.