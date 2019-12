10:10 Uhr

Einbruch bei Firma in Dasinger Ortsteil Lindl mit vierstelligem Schaden

Unbekannte sind in Dasing-Lind in ein Unternehmen eingebrochen.

Einbrecher haben bei einem Metallbauer in Lindl 1500 Euro Schaden angerichtet. Entwendet haben sie aber offenbar nichts.

Unbekannte sind in eine Dasinger Firma eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich der Vorfall in einer Metallbaufirma in Lindl.

Die Täter richteten 1500 Euro Schaden an. Letztlich entstand aber kein Diebstahlschaden. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

