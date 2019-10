vor 32 Min.

Einbruch in Derchinger Firma: Fünf Euro Beute

Wer hat am Winterbruckenweg in Derching etwas beobachtet?

In der Nacht zum Donnerstag brach ein Unbekannter in das Gebäude einer Metallbaufirma im Winterbruckenweg in Friedberg-Derching ein. Er durchwühlte nach Angaben der Polizei diverse Büroschränke. Er erbeutete ca. fünf Euro Münzgeld und richtete einen Sachschaden von ca. 500 Euro an. Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/3231710 entgegen.

