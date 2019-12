12:52 Uhr

Einbruch in Derchinger Wochenendhaus

Ein Unbekannter ist in ein Derchinger Wochenendhaus eingebrochen.

In den vergangenen Tagen hat sich ein Einbrecher an einem Wochenendhaus in Derching zu schaffen gemacht.

Ein Unbekannter ist in ein Wochenendhaus in Derching eingebrochen. Zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag ereignete sich der Vorfall im Kohlstattweg.

Der Täter verursachte Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es entstand zudem ein Diebstahlschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

