vor 18 Min.

Einbruch in Firma: Polizei sucht den Täter

Ein Unbekannter bricht in eine Firma am Gaußring in Mering-St. Afra ein. Er erbeutet Geld und verursacht einen Sachschaden.

Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, in eine Firma im Gaußring in Mering-St. Afra eingebrochen. Die Polizei meldet, dass Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich gestohlen wurde.

Einbrecher verursacht Sachschaden

Bei dem Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

