11:48 Uhr

Einbruch in Firma und Bauhof: Gibt es einen Zusammenhang?

Zwei Einbrüche ereigneten sich am Donnerstagnacht in Dasing.

Zwei Einbrüche gibt es Donnerstagnacht in Dasing - betroffen sind eine Firma und der Bauhof. Der Täter verursachte zwar einen Sachschaden, klaute aber nichts.

Zwei Einbrüche in einem ähnlichen Zeitraum meldet die Polizei aus Dasing. Am Donnerstag zwischen 21.30 und 22 Uhr ist ein Unbekannter laut Polizei in den Bauhof im Laichwiesenweg eingedrungen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Gestohlen wurde dabei jedoch nichts.

Zwei Einbrüche in Dasing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ähnliches geschah am selben Tag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr bei einer Firma im Laichwiesenweg. Dort drang ebenfalls ein Unbekannter ein, nahm jedoch nichts mit. Was bleibt, ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten und nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

