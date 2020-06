13:20 Uhr

Einbruch in Friedberger Büro: Polizei sucht nach Zeugen

Einen Einbruch meldet die Polizei in Friedberg: Dabei ist der Sachschaden jedoch höher als der Wert der Beute.

Ein Unbekannter drang zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Büro in der Friedberger Steindorfer Straße ein. Laut Friedberger Polizei entstand dabei neben einem Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich auch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Einbruch in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

