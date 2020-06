10:20 Uhr

Einbruch in Rinnenthaler Sportheim: Dieb stiehlt Bargeld und Wertsachen

In Friedberg-Rinnenthal wurde ins Sportheim eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Einbruch mitsamt Diebstahl meldet die Friedberger Polizei aus Friedberg-Rinnenthal. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein Unbekannter ins Sportheim des BC Rinnenthal in der Griesbachstraße ein. Dabei stahl er Wertsachen und Bargeld von zweistelligem Wert, zudem richtete er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro an.

Einbruch in Friedberg-Rinnenthal: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

