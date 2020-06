vor 38 Min.

Einbruch in Wertstoffhof und Gartenhäuschen

Einbrecher waren in der Friedberger Wertstoffsammelstelle und einem Gartenhäuschen zugange.

Von Ute Krogull

In der Zeit von Samstag bis Dienstag brach laut Polizei Friedberg ein unbekannter Täter drei Personalcontainer der Friedberger Wertstoffsammelstelle sowie des benachbarten Kompostierungs-Services an der Münchner Straße auf. Zwar durchsuchte der Täter die Container, konnte aber keine Wertsachen finden. Er richtete Sachschaden von zusammen 1500 Euro an.

Außerdem wurde in der Nacht auf Dienstag ein Gartenhaus an der Münchner Straße aufgehebelt. Auch hier fand der Täter kein Diebesgut vor, hinterließ aber Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen