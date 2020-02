14:09 Uhr

Einbruch in der Hermann-Löns-Straße in Friedberg

In der Hermann-Löns-Straße in Friedberg wurde eingebrochen.

Ein Unbekannter brach in ein Gebäude in der Hermann-Löns-Straße in Friedberg ein. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, die Polizei sucht Zeugen

Von Michael Postl

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen brach ein Unbekannter in ein Anwesen in der Hermann-Löns-Straße in Friedberg ein. Dort stahl er Gegenstände, deren Wert sich im unteren vierstelligen Bereich liegt. Auch entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 Euro.

Polizei bittet um Hinweise zu Einbruch in Hermann-Löns-Straße

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Nummer 0821/323- 1710 entgegen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen